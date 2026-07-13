Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 luglio svelano che Rossella e Nunzio si troveranno al congresso in Calabria quando la dottoressa riceverà un'interessante proposta di lavoro che metterà la coppia in crisi.
Micaela avanza la proposta che Jimmy vada a vivere da lei
Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 luglio prendono il via dalla decisione di Micaela che proporrà a Jimmy di andare a vivere con lei. La notizia metterà in crisi Niko e Manuela che spereranno che la volontà di Manuela sia dettata da uno sfogo momentaneo.
Intanto, giungerà il momento dell'incontro con lo psicologo per Jimmy e anche Manuela dovrà fare i conti con le sue problematiche.
Il tentativo di Alberto di ricucire con il figlio sembrerà un obiettivo lontano, mentre Anna avrà un confronto con sua madre. Intanto Rosa dovrà gestire con Damiano le richieste sempre più insistenti di Manuel di vedere suo zio Eduardo.
Rossella al congresso in Calabria
Michele continuerà a sperare che la figlia colga l'opportunità di proseguire all'estero la sua specializzazione. E presto Rossella riceverà una proposta di lavoro davvero difficile da rifiutare. Ma la notizia porterà Nunzio e Rossella ad una forte lite poco prima dell'intervento al congresso che vedrà la dottoressa protagonista.
A seguito dell'intervento al congresso di Rossella, Nunzio affronterà con quest'ultima il delicato argomento relativo alla proposta di lavoro ricevuta. Poco dopo Samuel e Micaela con Jimmy raggiungeranno la coppia in vacanza in Calabria, con la paura crescente da parte di Manuela e Niko di doversi separare dal ragazzo.
La relazione tra Bice e Massaro sembrerà giunta ad un punto di non ritorno tanto che Cotugno ne gioirà deciso a farsi avanti.
Marina sempre più gelosa della presenza di Greta nella vita di Roberto arriverà a darle un ultimatum. Michele ì, invece, subirà suo malgrado i contrasti tra Roberto e Stefano Mori. Ornella, invece, dopo un invito ricevuto da parte di Vanni valuterà l'idea di vederlo senza dire nulla a Raffaele.
Il futuro di Nunzio e Rossella
Rossella accetterà la proposta di Marquez terminando di fatto i suoi anni di specializzazione all'estero? Mentre Michele vedrà di buon occhio tale possibilità così non sarà per Nunzio che dovrebbe separarsi dalla fidanzata per molto tempo. Lo chef saprà mettere da parte le sue esigenze per dare spazio al lavoro della Graziani? Pe scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Un posto al sole.