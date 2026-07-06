Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio alle 20:50 su Rai 3 accompagneranno il pubblico in una settimana segnata da tensioni crescenti, scelte rimandate troppo a lungo e verità che iniziano a premere con forza. Palazzo Palladini diventerà il centro di un’indagine ufficiale della Procura, mentre le vite dei protagonisti verranno attraversate da scosse emotive che rischiano di incrinare equilibri già fragili. Sullo sfondo, la quotidianità dei giovani della Terrazza e della famiglia Poggi si intreccerà con un clima di inquietudine che sembra espandersi giorno dopo giorno.

Indagini serrate, ritorni difficili e rapporti messi alla prova

L’avvio degli interrogatori sul furto a Palazzo Palladini segnerà l’inizio di una settimana complessa. Raffaele, Eduardo e Stella verranno convocati dal pubblico ministero, ma sarà Grillo a far deragliare il confronto, lasciando emergere una tensione che rischia di compromettere ulteriormente la posizione di Eduardo. Stella, ormai consapevole di aver perso il compagno, scivolerà in un malessere che la renderà sempre più vulnerabile, mentre l’indagine continuerà a esercitare pressione su ogni fronte. Lontano da Napoli, Alberto proverà a convincere Anna ad affrontare Gianluca, ma la donna non se la sentirà di sostenere un confronto immediato e chiederà di rimandare ancora.

Quando i due decideranno finalmente di tornare, il rientro si rivelerà più turbolento del previsto: Alberto sarà pronto a dire tutto, mentre Anna verrà travolta da un crollo emotivo che renderà ogni passo più difficile. Intanto Rosa, costretta a rispettare il divieto imposto da Damiano, faticherà a contenere la determinazione di Manuel, sempre più intenzionato a rivedere lo zio Eduardo. Sul fronte sentimentale, il tentativo di Bice e Massaro di recuperare armonia attraverso il percorso del sessuologo si rivelerà un disastro. Le indicazioni ricevute non faranno che peggiorare la situazione, e come spesso accade, saranno Guido e Mariella a subire le conseguenze di un clima familiare nuovamente esplosivo.

Verità che feriscono, fragilità che emergono e un equilibrio sempre più instabile

Alberto vorrà vivere alla luce del sole la relazione con Anna e cercherà l’appoggio di Luca e Giulia per preparare il terreno con Gianluca. Non immaginerà, però, che il figlio potrebbe essere già sull’orlo di un nuovo cedimento. Sostenuto da Lorenza e Nunzio, Gianluca tenterà di non ricadere nell’alcol e troverà rifugio alla Terrazza, dove Luca e Giulia lo accoglieranno con discrezione. La scoperta del legame tra suo padre e Anna lo colpirà con forza, costringendolo a un percorso di elaborazione che richiederà tempo e delicatezza. Alberto, seguendo il consiglio di Giulia, deciderà di non forzare i tempi e di attendere che Gianluca sia pronto ad affrontare la verità.

Nel frattempo Viola, dopo un incontro inatteso con Vanni, comprenderà quanto l’uomo continui a esercitare un’influenza su Ornella. La donna, confusa e vulnerabile, si aprirà con la figlia, ma un nuovo messaggio di Vanni rischierà di far vacillare le sue certezze, trasformando la sua situazione emotiva in un nodo sempre più complesso. Sul piano professionale, Roberto prenderà una decisione che colpirà direttamente Michele: l’assunzione di un giornalista proveniente da Radio Marechiaro, scelta che scavalcherà Saviani e alimenterà una tensione già latente. La redazione si troverà così a gestire un cambiamento improvviso che non tutti saranno pronti ad accettare. Parallelamente, Niko e Manuela, rassicurati dal colloquio con lo psicologo consigliato da Serena e Filippo, cercheranno il modo giusto per parlarne a Jimmy.

Il ragazzo, però, continuerà a nutrire dubbi e compirà un gesto impulsivo che potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Nonostante le difficoltà, i due riusciranno a convincerlo a fissare un appuntamento, ma il percorso si preannuncia lungo e delicato. Mentre Gianluca tenta di metabolizzare la verità che lo riguarda, Rossella e Nunzio, pur preoccupati per lui, partiranno per la Calabria, dove Rossella è attesa da un congresso. La loro assenza rischierà di lasciare un vuoto significativo proprio nel momento in cui gli equilibri della Terrazza sembrano più instabili che mai.