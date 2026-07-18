Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 20 al 24 luglio Micaela tenterà di scuotere Jimmy e proporrà di raggi Nunzio e Rossella in Calabria. Tra Ferri e Mori la situazione sarà sempre tesa, tanto da esasperare Marina che diventerà insofferente alla presenza di Greta. Ornella penserà ancora a Vanni mentre per Gianluca sarà estremamente difficile proseguire con la sua vita.

La scelta di Micaela

Dopo aver scoperto le intenzioni di Niko e Manuela, Micaela prenderà una decisione che potrebbe ribaltare completamente la situazione.

La gemella infatti deciderà a sorpresa di portare suo figlio a vivere con lei per tentare di risolvere i suoi problemi. La sua decisione porterà i evitabili tensioni in famiglia. Infatti in attesa dell'incontro con lo psicologo, la situazione si farà davvero pesante e tra lei e Niko e Manuela le cose peggioreranno. La madre del ragazzo poi deciderà di raggiungere Nunzio e Rossella in Calabria per cercare di risollevare l'umore di Jimmy. Intanto Nunzio comincerà a godere delle bellezze della Calabria mentre la sua amata sarà impegnata con il suo lavoro. A Rossella verrà fatta una proposta che potrebbe svoltare la sua carriera proprio nel modo in cui spera Michele, suo padre. Nunzio scoprirà casualmente l'intenzione della sua compagna ed avrà un duro scontro con lei proprio a ridosso del suo intervento al convegno medico.

Dopo averla ascoltata però Cammarota comincerà a guardare con occhi diversi la sua donna e comincerà a capire le ragioni di Rossella in merito alla proposta del professore Marquez.

La gelosia di Marina

Per Marina risulterà estrema difficile tollerare la presenza di Greta nella vita di Roberto. L'uomo intanto non perderà occasione per lanciare l'ennesima provocazione a Stefano Mori. Sarà Michele poi a subire le conseguenze dell'ennesimo scontro tra i due imprenditori. Marina stanca del comportamento di suo marito e gelosa della sua ex gli imporrà un ultimatum.

Per Rosa invece sarà estremamente difficile arginare le richieste di Manuel desideroso di incontrare lo zio Eduardo. La donna infatti pur di accontentare suo figlio tenterà una difficile mediazione con Damiano.

Alberto cercherà in ogni modo di avere un confronto con Gianluca il quale rifiuterà categoricamente ogni tipo di contatto con lui. Anna invece avrà uni scontro con sua madre che potrebbe portare a dei risvolti davvero inaspettati.

La crisi tra Bice e suo marito non migliorerà e Cotugno cercherà di approfittare della situazione per tornare alla carica per la conquista di Bice. Ornella infine riceverai un invito da parte di Vanni che farà vacillare nuovamente tutte le sue certezze. La donna infatti inizierà a pensare di poterlo incontrare di nascosto da suo marito Raffaele.