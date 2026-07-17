Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 31 luglio, Micaela proverà a risolvere i problemi di Jimmy a modo suo. I primi giorni scivoleranno via su binari leggeri, con una vacanza in Calabria e la convinzione che basti un po' di svago a rimettere tutto a posto. Poi qualcosa cambierà, e la madre capirà di aver sottovalutato il problema.

Micaela scopre il segreto e riprende Jimmy

Nella puntata di Un posto al sole del 17 luglio Jimmy ha raccontato a sua madre che Niko e Manuela hanno pensato di portarlo da uno psicologo, allarmati da un'apatia che ormai va avanti da troppo tempo.

Per Micaela sarà uno smacco insopportabile. Nessuno l'aveva messa al corrente delle condizioni del figlio, e questo la farà infuriare come non si vedeva da tempo.

Da qui partirà un braccio di ferro durissimo tra le gemelle. Micaela rivendicherà il proprio ruolo di madre e rifiuterà l'idea che al bambino serva un aiuto specialistico, convinta che non abbia proprio nulla. Serena, schierata con Manuela, le rinfaccerà di aver sempre scelto la via più comoda davanti alle cose difficili, quella di far finta di niente. Ma la rabbia della Cirillo non si fermerà alle parole. Deciderà di riprendersi Jimmy e di toglierlo a Niko e Manuela, per riportarlo a vivere con sé. Niko proverà a ricordarle quanto poco si sia occupata della quotidianità del figlio, e quanto tutto questo le stravolgerà la vita.

Lei però non arretrerà di un passo.

Vacanza in Calabria e il gesto che cambia tutto

Micaela darà inizio al suo piano in modo leggero. La ragazza deciderà di raggiungere Nunzio e Rossella, in vacanza proprio in Calabria, mentre da lontano Manuela guarderà con apprensione crescente alla mossa della sorella. L'idea sarà spingere il ragazzo a stare più con i suoi coetanei che con gli adulti, nella speranza che l'aria di mare e le nuove compagnie facciano il resto.

Solo che il piano non funzionerà. L'apatia dell'adolescente, invece di allentarsi, si farà più pesante. Fino al momento in cui Jimmy compirà un gesto capace di spaventare seriamente la madre, e di spazzare via ogni illusione che bastasse una distrazione a sistemare le cose.

E se dietro l'apatia di Jimmy ci fosse un disturbo dell'umore?

Un dettaglio interessante riguarda la natura stessa del malessere del ragazzo. Finora si è parlato di apatia, di chiusura, di quella che qualcuno in famiglia ha liquidato come una "piccola depressione". Ma un'oscillazione continua tra momenti di irritabilità e fasi di umore basso, senza mai gli estremi del disturbo bipolare, ha un nome preciso: ciclotimia.

L'ipotesi non nasce dal nulla. I disturbi dell'umore hanno spesso una radice familiare, e Jimmy porta un'eredità pesante: sua madre Manuela e la nonna ne soffrono, e questo renderebbe il ragazzo più esposto fin da piccolo. Se la storyline andasse in questa direzione, il gesto che spaventerà Micaela diventerebbe il segnale di qualcosa da affrontare seriamente.