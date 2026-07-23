Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 3 al 7 agosto, il rapporto tra Gianluca e suo padre resterà ancora molto teso. A provare a sbloccare la situazione sarà però Anna che si presenterà al giovane Palladini in cerca di un chiarimento.

Nel frattempo, Alberto dovrà spiegare a Federico perché il fratello non partirà insieme a loro, mentre Rossella si troverà a fare i conti con il peso di una verità che ha scelto di nascondere.

Un posto al sole, Gianluca chiude la porta ad Alberto

Come prevedibile, Gianluca faticherà ad accettare quanto accaduto, anche se proverà lentamente a elaborarlo.

Il giovane Palladini, però, non sarà solo: al suo fianco si stringeranno Luca, Giulia e i colleghi del Vulcano. Proprio questo sostegno potrebbe però rafforzare ulteriormente la sua decisione di tenere Alberto a distanza.

Nel frattempo l'avvocato Palladini continuerà a cercare uno spiraglio per raccontare la propria versione dei fatti, convinto che una spiegazione possa bastare a rimettere le cose a posto. Gianluca, tuttavia, non sembrerà disposto a concedergli alcuna possibilità.

Upas, Anna cerca un confronto con Gianluca

Nelle prossime puntate di Upas, Alberto riuscirà ad avere un faccia a faccia con suo figlio e proverà a sfruttare l’occasione per spiegargli le proprie ragioni e ottenere il suo perdono.

Non è ancora chiaro come si svolgerà il confronto, ma le anticipazioni lasciano intendere che non andrà nel modo sperato. Il tentativo di Alberto, infatti, finirà per fallire. A riuscire ad avere un confronto più sincero con Gianluca sarà invece Anna.

La ragazza troverà il coraggio di andare dal giovane Palladini e proverà ad abbattere il muro che lui ha innalzato nelle ultime settimane. Anna cercherà un dialogo diretto e sincero, senza filtri né mediazioni, nella speranza di evitare nuovi equivoci e ulteriori incomprensioni. Resta da capire se Gianluca sarà disposto ad ascoltarla oppure se anche questo tentativo finirà per scontrarsi con un netto rifiuto.

Un posto al sole, i sensi di colpa di Rossella e le domande di Federico

Sul fronte familiare, Alberto dovrà affrontare anche un'altra situazione delicata. Federico vorrà sapere perché suo fratello non partirà per le vacanze insieme a loro, e trovare una spiegazione credibile non sarà affatto semplice.

Al rientro dalla Calabria, intanto, Rossella inizierà a sentire tutto il peso del proprio silenzio. Era stata tra le prime a conoscere la verità, ma aveva scelto di non dire nulla a Gianluca. Quella decisione finirà per tormentarla. Dovrà fare i conti con un forte senso di colpa e con il timore che il suo silenzio possa allontanarla proprio dall'amico che aveva cercato di proteggere.