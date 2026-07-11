Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 13 al 17 luglio, Gianluca scoprirà un'amara verità. Stella invece dopo aver capito di aver perso Eduardo, farà un gesto inconsulto. Jimmy accetterà di vedere lo psicologo.

L'amara verità

Alberto deciso a vivere la sua storia d'amore con Anna farà di tutto per convincere la ragazza a tornare a Napoli con lui. L'uomo le confesserà il suo desiderio di voler rivelare la verità a Gianluca per poter stare con lei alla luce del sole. Anna seppur felice della sua determinazione chiederà al suo amato di rimanere ancora qualche giorno lontani dalla città.

Una volta rientrati, Alberto si precipiterà da Gianluca, ma le cose non andranno come aveva programmato. L'avvocato infatti chiederà a Giulia e Luca di aiutarlo con suo figlio, ma ogni tentativo risulterà invano. Gianluca dopo Ver scoperto l'identità della donna misteriosa di suo padre, preso dalla rabbia si lascerà andare alle sue debolezze, saranno Lorenza e Nunzio a salvarlo e ad evitare che precipiti nuovamente nel baratro. Mentre Gianluca addolorato e affranto verrà accolto alla terrazza, Alberto dovrà occuparsi delle fragilità della sua compagna. Anna infatti avrà un crollo emotivo. Il figlio di Alberto proverà pian piano a riprendere in mano la sua vita dopo la delusione della scoperta appena fatta, mentre suo padre accetterà il consiglio di Giulia di rispettare i tempi del ragazzo prima di costringerlo ad avere un confronto con lui.

Intanto Rossella e Nunzio, preoccupati per Gianluca, partiranno comunque per la Calabria dove Rossella dovrà presenziare ad un importante convegno medico.

Le indagini

Dopo il furto a Palazzo Palladini la procura deciderà di vederci chiaro e di indagare ancora. Raffaele, Stella e Eduardo verranno convocati ed interrogato. Grillo avrà uno scatto di ira di fronte al pm che rischierà di compromettere la posizione di Eduardo. Stella invece dopo aver capito di aver ormai perso per sempre l'uomo che ama, si lascerà andare ad un gesto inconsulto. Per Rosa intanto sarà estremamente difficile tenere fede al patto con Eduardo di stare lontana da suo fratello. La parte più difficile sarà tenere a bada Manuel desideroso di passare del tempo col suo zio preferito.

Niko e Manuela dopo l'incontro con lo psicologo risulterà no un po' più fiduciosi. I due convinceranno Jimmy a incontrarlo ma il ragazzo non sarà affatto d'accordo con la loro iniziativa. Seppur in un primo momento accetterà, Jimmy prenderà un iniziativa che rischierà di compromettere ancora di più la situazione.

Per Bice e Massaro invece la situazione non accennerà a migliorare. Nonostante i consigli del sessuologo, tra i due le cose andranno sempre peggio e a farne le spese saranno Mariella e Guido.

Viola infine incontrerà Vanni e cercherà di indagare sull'uomo per capire che tipo di influenza ha su sua madre. Dopo un discorso con sua madre la ragazza di convincerà che Ornella abbia fatto le sue scelte con convinzione, ma un nuovo messaggio dell'uomo farà crollare tutte le certezze della dottoressa.

Ferri intanto assumerà un nuovo giornalista in radio, proveniente da Radio Marechiaro e ciò provocherà un forte fastidio in Michele che farà molta fatica a subire in silenzio l'ennesimo sorriso del suo capo.