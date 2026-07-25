Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 27 al 31 luglio, Ornella avrà modo di capire cosa desidera realmente. La vacanza ideata da Micaela non andrà nel modo previsto e Jimmy le darà una forte preoccupazione. Marina accecata dalla gelosia, spingerà suo marito tra le braccia di Greta.

La folle gelosia

Dopo una giornata di tensioni a causa della sua frustrante gelosia nei confronti di Greta, Marina esasperata dall'aria di superiorità della sua rivale, farà una scenata plateale che avrà delle pesanti ripercussioni sul suo matrimonio.

Tra Marina e Roberto infatti si creerà una insanabile frattura che avrà delle conseguenze che la Giordano non aveva messo in conto. Il suo gesto accorcerà le distanze tra Roberto e la sua rivale. Greta deciderà di fare un passo indietro ma potrebbe essere già troppo tardi. Ornella intanto avrà modo di fare chiarezza dentro di sé. La dottoressa infatti riuscirà finalmente a capire cosa desidera davvero. Raffaele la accoglierà con gioia al suo ritorno e le farà una proposta davvero allettante.

Le difficoltà di Jimmy

Le vacanze in Calabria proseguiranno e Micaela decisa a spronare suo figlio gli imporrà di frequentare dei suoi coetanei invece di passare il suo tempo con gli adulti. La sua imposizione però non avrà gli effetti sperato.

Jimmy infatti continuerà a rimanere nella sua apatia più totale e farà un gesto che metterà seriamente in allarme anche Micaela. Intanto a Napoli Niko e Manuela attenderà no trepidanti il responso dello psicologo in base all'analisi dei questionari sottoposti a Jimmy. Al Vulcano invece Diego si accorgerà che Silvia sta facendo il possibile per tutelare la sua relazione con Ida e per questo motivo deciderà di muoversi anche lui nella sua stessa direzione e ne parlerà con Giulia. Luca in un periodo difficile insolita tranquillità subirà il tentativo di una truffa telefonica. Questo episodio per il dottor De Santis avrà delle drammatiche conseguenze che lo porteranno a vivere un momento di profondo sconforto.

Una piacevole sorpresa in terrazza però non gli farà tornare il sorriso. Alberto invece , felice per il ricongiungimento di Anna e Vittoria non potrà fare a meno di pensare a Gianluca. Palladini, complice un incontro casuale cercherà di avere un confronto con suo figlio.

Alfredo infine costretto da Cotugno si presenterà a casa di Guido e Mariella. Il maggiordomo cercherà di captare quante più informazioni possibili per aiutare il suo signore a conquistare Bice.