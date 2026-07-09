Il ritorno a Napoli di Alberto e Anna rimetterà in moto una vicenda rimasta troppo a lungo in sospeso. Palladini vorrà finalmente vivere alla luce del sole la sua relazione, ma la ragazza chiederà ancora tempo. Un rinvio che, però, finirà per costare molto caro.

Attorno a loro continueranno a muoversi le indagini della Procura sul furto a Palazzo Palladini, con un Grillo sempre più fuori controllo. Intanto Stella sprofonderà nello sconforto per la perdita di Eduardo. Spazio anche alla partenza di Rossella e Nunzio per la Calabria, ai problemi di Bice e Massaro con il sessuologo, ai dubbi di Ornella su Vanni e alle difficoltà di Jimmy, sempre più isolato.

Un posto al sole, Alberto convince Anna ma il rientro arriva troppo tardi

Deciso a non nascondersi più, Alberto riuscirà a convincere Anna che sia arrivato il momento di raccontare ogni cosa a Gianluca. La giovane restauratrice, però, esiterà. Prima di tornare in città e affrontare la verità, chiederà al compagno ancora qualche giorno lontano da Napoli: una scelta che potrebbe rivelarsi l’errore decisivo.

Quando i due rientreranno, Alberto penserà di poter contare sull’appoggio di Luca e Giulia per parlare finalmente al figlio. Non saprà, però, che il tempo delle confessioni preparate con cura è ormai passato. Ad accompagnare il ritorno non ci sarà il chiarimento sperato, ma il crollo emotivo di Anna, che metterà Alberto davanti a una fragilità difficile da gestire.

Upas, Gianluca scopre la tresca e sfiora la ricaduta

Nell’attesa che qualcuno trovi il coraggio di parlare, sarà proprio Gianluca a scoprire tutto. La relazione tra la ragazza che amava e suo padre gli esploderà davanti nel modo peggiore, provocando in lui una reazione durissima. Le anticipazioni non rivelano altro ma è ipotizzabile che il ragazzo sorprenderà Alberto e Anna mentre sono assieme in modo inequivocabile.

Travolto dalla rabbia e dal senso di tradimento, il giovane Palladini arriverà a un passo dal cedere di nuovo all’alcol, tornando pericolosamente vicino al baratro da cui si era faticosamente allontanato. A fermarlo saranno Lorenza e Nunzio, che riusciranno a bloccarlo proprio mentre starà per lasciarsi andare.

Da quel momento comincerà per lui una risalita tutt’altro che semplice. Gianluca proverà a metabolizzare quanto scoperto, mentre Giulia consiglierà ad Alberto di non forzare un confronto immediato. Il faccia a faccia arriverà solo quando il figlio si sentirà davvero pronto a reggerlo, e non un istante prima.

Un posto al sole, le altre trame: Grillo perde il controllo e Jimmy in difficoltà

La Procura aprirà le indagini sul furto messo a segno a Palazzo Palladini. Dopo una lunga serie di interrogatori, Grillo perderà la calma durante un confronto con il pubblico ministero. Il suo sfogo rischierà di peggiorare la posizione di Sabbiese e, allo stesso tempo, di mettere nei guai lo stesso ispettore.

Consapevole ormai di aver perso Eduardo, Stella sprofonderà nello sconforto. Rosa, invece, dovrà rispettare il divieto imposto da Damiano e farà sempre più fatica a tenere a bada Manuel, determinato a rivedere lo zio a ogni costo.

Pur restando in ansia per l’amico, Rossella e Nunzio partiranno per la Calabria, dove la giovane dottoressa dovrà partecipare ad un importante un congresso.

L’incontro con il sessuologo non andrà come previsto. Tra Bice e Massaro le cose peggioreranno ancora, e a farne le spese saranno, come sempre, Guido e Mariella. Seguire alla lettera i consigli dell’esperto si rivelerà un errore clamoroso per Massaro, mentre Bice comincerà a interrogarsi seriamente su se stessa.

Un incontro casuale con Vanni spingerà Viola a interrogarsi sui reali sentimenti della madre. Ornella si confiderà con la figlia, rivelandole ciò che prova per l’uomo, ma un nuovo messaggio di quest’ultimo rischierà di far vacillare ogni sua certezza.

Scavalcando Michele, Roberto assumerà un nuovo giornalista proveniente da Radio Marechiaro, costringendo Saviani a incassare l’ennesimo affronto.

L’esito positivo del colloquio con lo psicologo suggerito da Serena e Filippo convincerà Niko e Manuela, che ora dovranno trovare il modo giusto per dirlo a Jimmy. Sempre più preoccupati per l’isolamento del ragazzo, i due riusciranno a fargli fissare un appuntamento. Lui, però, continuerà a nutrire dubbi e finirà per compiere un gesto capace di complicare ulteriormente le cose.