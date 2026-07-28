Nei giorni scorsi Zeudi Di Palma è tornata a Napoli e ha ripreso la sua quotidianità, tra appuntamenti di lavoro e live sui social. Quando è stata messa al corrente del numero di persone che la seguono su Twitch, però, la 24enne ha scelto di fermarsi per fare una vera e propria dedica alla sua community: l'ex Miss Italia ha ringraziato i fan e ha promesso loro nuove sfide, risate e un legame sempre più stretto.

Il ritorno alla quotidianità

Nel weekend Zeudi ha festeggiato sei mesi di fidanzamento con Scarlett tra Parigi e Londra, dopodiché ha preso un aereo che l'ha riportata a Napoli.

Di Palma ha vissuto per circa due mesi nelle Filippine (dove ha registrato le puntate della nuova edizione dell'Isola dei famosi), quindi quando è tornata a casa ha dovuto riprendere tutto quello che aveva lasciato in sospeso prima di partire per l'altra parte del mondo.

Negli ultimi giorni l'ex Miss Italia ha fatto diverse live su Twitch (soprattutto in compagnia della podcaster con la quale fa coppia dallo scorso gennaio) e ha notato che il numero degli utenti che seguono il suo account è cresciuto molto.

Le dolci parole di Zeudi

"Siamo arrivati a 25.000 followers e fatico a crederci. Non avrei mai immaginato di costruire una community così bella", ha esordito Zeudi nel messaggio che ha dedicato a tutte le persone che la seguono e la sostengono tramite i social.

Orgogliosa dei risultati che ha ottenuto da quando ha scelto di sbarcare su Twitch, Di Palma ha aggiunto: "Ogni traguardo è grazie a voi, mi dimostrate affetto e fiducia in ogni live. Grazie a tutti, siete voi che rendete questo canale speciale".

"Questo è solo l'inizio, ci aspettano nuovi obiettivi da raggiungere insieme", ha concluso la giovane.

La reazione dei fan

La dedica di Zeudi ha emozionato tutte le persone che fanno parte della sua community, in particolare chi c'era dall'inizio dell'avventura della ragazza sui social.

"Sono in lacrime, grazie a te di tutto", "Qui dal giorno zero, orgogliosamente", "Fiera di far parte di questo gruppo", "Sei cresciuta tanto e noi con te", "Hai raggiunto obiettivi che all'inizio sembravano impossibili, sei stata bravissima", "Hai creato tutto questo e noi te ne saremo sempre grati", si legge sul web.