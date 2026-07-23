Oggi, 23 luglio, Zeudi Di Palma è riapparsa sui social in compagnia della sua dolce metà: dopo quasi due mesi, infatti, l'ex Miss Italia si è ricongiunta con Scarlett Plott e con lei ha fatto una live su Twitch. Mentre chiacchierava con i fan, però, la 24enne non ha saputo nascondere il suo fastidio per il corteggiamento che un ragazzo stava facendo alla sua fidanzata, che in quel momento era seduta accanto a lei.

La reazione di Zeudi in diretta

Poche ore fa Zeudi ha una live su Twitch con Scarlett, che ha riabbracciato dopo due mesi di lontananza la 24enne è stata impegnata con le registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei famosi).

Quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet, infatti, hanno scelto Parigi per recuperare il tempo perso e in un momento di relax hanno deciso di chiacchierare con chi le sostiene sui social.

Durante quest'attesissima diretta, però, un ragazzo si è avvicinato e ha cominciato a corteggiare la modella inglese, il tutto con Di Palma seduta accanto che riprendeva con il cellulare.

"Ma non capiscono che non siamo amiche? Noi siamo fidanzate. Si avvicinano e chiedono il numero di telefono, ma come si fa? Hanno un'autostima da vendere. Che fastidio che mi sta dando questo qui", ha detto Zeudi mentre la sua compagna cercava di allontanare il "disturbatore".

Il commento dei fan

Quello che è successo poco fa in live ha colpito i sostenitori di Zeudi, in particolare chi pensa che il ragazzo che si è avvicinato a Scarlett sarebbe stato fuori luogo e troppo insistente.

"Sono state fin troppo educate", "Ma basta", "Certe persone non capiscono niente", "Avrebbe dovuto mandarlo a quel paese", "No comment", "Quanto era gelosa Zeudi", si legge su X.

L'esperienza da naufraga

Non è passata neppure una settimana da quando Zeudi è tornata in Italia dopo due mesi trascorsi dall'altra parte del mondo.

Dall'inizio di giugno alla seconda metà di luglio, infatti, la 24enne è stata impegnata con le riprese dell'edizione dell'Isola dei famosi che sarà trasmessa in tv l'anno prossimo, probabilmente tra gennaio e febbraio.

Si vocifera che Di Palma si sarebbe comportata molto bene nel reality, infatti sarebbe arrivata in finale insieme a Pierpaolo Pretelli e Luca Onestini.