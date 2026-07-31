Per settimane sul web si è parlato del fatto che Zeudi Di Palma sarebbe riuscita a portare a termine l'avventura all'Isola dei famosi, infatti secondo molte indiscrezioni sarebbe stata una finalista dell'edizione registrata nelle Filippine tra giugno e luglio. Alessandro Rosica, invece, ha raccontato che l'ex Miss Italia sarebbe stata in gara fino a metà percorso, ma i fan stentano a crederci perché lei è tornata attiva sui social solo dopo le riprese della finale.

Il rumor su Zeudi naufraga

Come se l'è cavata Zeudi nei panni di naufraga? I fan se lo stanno chiedendo da settimane, ma non avranno risposte certe fino a quando la nuova edizione dell'Isola dei famosi non sarà trasmessa su Canale 5 (si parla dei primi mesi del 2027).

Nei giorni scorsi sul web ha impazzato l'indiscrezione secondo la quale la 24enne sarebbe riuscita a qualificarsi per la finale assieme a Pierpaolo Pretelli e Luca Onestini, ma Alessandro Rosica ha dato una versione diversa di quello che sarebbe accaduto nelle Filippine non molto tempo fa.

"Zeudi non è arrivata in finale, non credete a quello che dicono. Lei è uscita a metà percorso", ha detto l'esperto di gossip nel corso di una live che ha fatto su Instagram l'altra sera.

I dubbi della community

Le parole di Rosica hanno confuso parecchio sia i fan di Zeudi che gli utenti social in generale, anche perché questi ultimi sanno benissimo che Di Palma è tornata attiva su Instagram, TikTok e Twitch solo dopo la fine delle registrazioni dell'Isola dei famosi (proprio come è successo anche con Pierpaolo e Luca, presunti finalisti della nuova edizione).

I concorrenti che sono stati eliminati durante il percorso, invece, hanno ricominciato a postare sui loro account quasi subito oppure sono stati avvistati in Italia mentre le riprese del reality erano ancora in corso.

I commenti sul web

L'indiscrezione di Rosica sul percorso di Zeudi all'Isola dei famosi è stata molto commentata soprattutto dai sostenitori della ragazza.

"Lui odia Zeudi, l'ha sempre attaccata e quindi non crediamo alle sue parole", "Quante bugie", "Ma lui cosa ne sa?", "Zeudi è tornata in Italia dopo la registrazione della finale, altri concorrenti molto prima, cos'altro c'è da dire?", "Questo tipo non sa niente, sta inventando tutto", si legge su X in queste ore.