Le riprese della nuova edizione dell'Isola dei famosi sono terminate pochi giorni fa, per questo sul web stanno circolando segnalazioni e spoiler su come sarebbe andata a finire e su chi si sarebbe sfidato per la vittoria. Oggi, 18 luglio, Deianira Marzano ha ricevuto il messaggio di una persona che sostiene di sapere molte cose su quello che sarebbe accaduto nelle Filippine, a partire dall'accesso di Zeudi Di Palma alla finale fino ad arrivare al bel percorso di Serena Enardu e alle difficoltà di Audrey Martin.

Le ultime indiscrezioni sull'Isola

Ogni giorni trapelano nuove indiscrezioni e anticipazioni sull'edizione dell'Isola dei famosi che è stata registrata nell'ultimo mese e mezzo nelle Filippine.

Stando a quello che è emerso in queste ore, le riprese sarebbero terminate lo scorso 16 luglio ed entro domenica 19 tutto il cast dovrebbe rientrare in Italia.

A giocarsi la vittoria sarebbero stati solo tre naufraghi, in particolare due uomini e una donna: si dice che i finalisti della stagione del reality che andrà in onda all'inizio del 2027 sarebbero Pierpaolo Pretelli, Luca Onestini e Zeudi Di Palma.

Il successo di Zeudi nel ruolo di naufraga

Questo sabato Deianira Marzano ha ricevuto e poi condiviso su Instagram una segnalazione piuttosto interessante sul percorso di tre concorrenti della nuova Isola dei famosi.

"Zeudi è arrivata fino in fondo, quindi è una finalista. L'indiscrezione sul fatto che sarebbe uscita prima non è assolutamente vera", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha postato tra le storie del suo account.

Al momento non si sa ancora come si è classificata l'ex Miss Italia, ma quasi sicuramente è sul podio assieme a Pierpaolo e Luca.

Il percorso di Serena e Audrey

L'autrice di questa segnalazione ha accennato anche a come si sarebbero comportate altre due concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi.

"Serena Enardu piacerà molto al pubblico perché ha fatto davvero bene anche se non ha vinto. 50 anni e non sentirli. Audrey Martin, invece, ha chiesto di essere mandata a casa dal gruppo perché non ce la faceva ed è stata accontentata", si legge nel messaggio che Deianira Marzano ha condiviso con i suoi followers il 18 luglio.