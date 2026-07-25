Oggi, 25 luglio, è una giornata molto importante per Zeudi Di Palma: come ha svelato lei stessa con un video che ha postato su TikTok, questo sabato l'ex Miss Italia e Scarlett Plott festeggiano sei mesi di fidanzamento. La concorrente della nuova edizione dell'Isola dei famosi, dunque, ha sorpreso la compagna con una dedica social che ha ottenuto migliaia di like e commenti in poche ore.

Il romantico gesto di Zeudi

Una settimana fa Zeudi è tornata in Italia (ha trascorso circa due mesi nelle Filippine per registrare le puntate della nuova edizione dell'Isola dei famosi) e una delle prime cose che ha fatto è stata ricongiungersi con la sua dolce metà.

Quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet, infatti, hanno trascorso un paio di giorni a Parigi e poi sono volate a Londra, dove vive e lavora Scarlett.

Questo sabato, inoltre, la 24enne ha sorpreso tutti con una romantica dedica: sul profilo TikTok dell'ex Miss Italia, infatti, in queste ore è apparso un dolce video (le due si baciano guardando l'obiettivo) accompagnato dalla frase "sei mesi insieme".

Il 25 luglio, dunque, Zeudi e Scarlett hanno raggiunto un importante traguardo e il loro sentimento sembra più forte che mai.

La reazione della community

La dedica che Zeudi ha fatto a Scarlett per i loro primi sei mesi di fidanzamento ha emozionato tutti i fan, soprattutto quelli della coppia.

"Sei mesi insieme, incredibile", "Queste ragazze ci fanno sognare", "Festeggiamo anche noi", "Tanti auguri bellezze", "Complimenti per questo importante traguardo", "Vederle così innamorate è una grande emozione", "Che cucciole", "Sono stupende", "Come in un film", "Che meraviglia", "Viva le Zarlet", "Che gioia sapere che due anime così belle si sono trovate", si legge su X il 25 luglio.

La reunion dopo l'Isola dei famosi

Zeudi e Scarlett non si sono né viste né sentite per quasi due mesi, ovvero per tutto il periodo in cui Di Palma è stata in gara all'Isola dei famosi.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la 24enne sarebbe riuscita a completare l'avventura qualificandosi per la finale e questo vuol dire che non dovrebbe aver avuto contatti con i suoi cari per tantissimo tempo.

L'ex Miss Italia è tornata a casa sabato scorso e dopo il weekend ha riabbracciato la fidanzata nella città dell'amore, Parigi.