Oggi, 19 luglio, Zeudi Di Palma è riapparsa su Instagram dopo circa un mese e mezzo d'assenza: terminate le riprese dell'Isola dei famosi nelle Filippine, infatti, la ragazza ha ripreso possesso dei suoi account social e ha postato nuove foto. Negli scatti in questione la 24enne ha sfoggiato un'abbronzatura invidiabile e anche qualche cicatrice, ovvero i segni che le sono rimasti delle punture dei mosquitos sulle braccia.

Il boom per il nuovo post di Zeudi

Un semplice cuore bianco è l'emoji che Zeudi ha scelto per il suo primo post dopo la fine delle registrazioni dell'Isola dei famosi.

A circa un mese e mezzo di distanza dall'ultima volta, dunque, questa domenica Di Palma è tornata su Instagram con una serie di foto che le dovrebbero aver scattato di recente, ovvero dopo l'avventura da naufraga nelle Filippine.

In poche ore queste immagini hanno ricevuto oltre 10.000 like e centinaia di commenti, tra cui quello della fidanzata Scarlett che ha scritto: "Faccia d'angelo".

I segni dell'avventura sull'Isola

I fan più attenti non si sono lasciati sfuggire i dettagli che confermerebbero il lungo percorso di Zeudi all'Isola dei famosi (si dice che sarebbe arrivata in finale con Pierpaolo Pretelli e Luca Onestini), in particolare l'abbronzatura invidiabile e alcuni segni sulle braccia.

Stando a quello che si legge sui social in queste ore, Di Palma avrebbe ancora le cicatrici delle punture dei mosquitos, insetti presenti sulle spiagge dove si è registrata la nuova edizione del reality Mediaset.

L'appuntamento in live su Twitch

Dopo aver postato alcuni scatti inediti, Zeudi ha informato tutti i suoi sostenitori che nel tardo pomeriggio farà una live su Twitch, la prima dopo una lunghissima pausa.

Dopo quasi due mesi d'assenza, dunque, a partire dalle ore 18 l'ex Miss Italia si collegherà con i suoi fan e chiacchiererà con loro proprio come faceva prima di diventare naufraga dell'Isola dei famosi (per regolamento non potrà parlare di quello che è successo nelle Filippine).

In questo periodo ci ha pensato mamma Maria Rosaria a tenere attivo l'account di Di Palma con dirette settimanali quasi interamente incentrate sulla preparazione di ricette internazionali