Il mondo della radio italiana piange la scomparsa di Rossella Diaco, storica conduttrice radiofonica di Rai Isoradio, venuta a mancare a Roma il 17 agosto 2026. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, ascoltatori e tutti coloro che hanno apprezzato la sua professionalità e la sua voce inconfondibile nel corso di una carriera lunga e ricca di successi nel servizio pubblico.

Nata a Toronto, in Canada, dove il padre si era trasferito, Rossella Diaco aveva sviluppato fin da giovane un profondo amore per la radio. Questa passione, ereditata dalla figura paterna e alimentata dall'influenza di un maestro come Renzo Arbore, divenne presto il fulcro della sua vita professionale, portandola a intraprendere un percorso significativo nel panorama mediatico italiano.

Il suo debutto in Rai avvenne nel lontano 1983, segnando l'inizio di una carriera che l'avrebbe vista protagonista in diverse vesti. Tra il 1998 e il 2011, Rossella Diaco fu una delle voci e dei volti più noti di Rai International, il canale dedicato agli italiani all'estero, contribuendo a mantenere un legame con la madrepatria attraverso l'informazione e l'intrattenimento. Successivamente, dal 2021 al 2017, ha lavorato nella redazione del Cciss, il centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale, dove ha messo al servizio del pubblico la sua chiara capacità comunicativa per le comunicazioni di pubblica utilità.

Dal 2020, la sua esperienza e la sua sensibilità sono approdate a Rai Isoradio, emittente specializzata nell'informazione sul traffico e nei servizi per i viaggiatori.

Qui, Rossella Diaco ha saputo costruire una relazione autentica e duratura con gli ascoltatori e i colleghi, distinguendosi per la sua capacità comunicativa e sensibilità personale, qualità riconosciute e apprezzate da tutti gli addetti ai lavori e dal vasto pubblico che ogni giorno la seguiva.

Il coraggio di condividere la malattia e l'affetto del pubblico

Nelle settimane precedenti la sua scomparsa, Rossella Diaco aveva mostrato un grande coraggio, condividendo con trasparenza le difficoltà legate al suo stato di salute. Il 27 luglio, attraverso un commovente post sulla sua pagina Facebook, si era rivolta ai suoi amici e follower con parole toccanti: “È tanto che non scrivo, il tutto dovuto al mio stato di salute che non mi permette di fare molto.

Sono in ospedale, per chi non avesse capito ho quel brutto mostro... terapie andate male, forze che diminuiscono. La mia vita mi manca, il vostro affetto si sente sempre lo sento anche se non scrivo”. Questo messaggio aveva generato un'ondata di vicinanza e commozione, evidenziando il profondo legame che la conduttrice aveva saputo creare con la sua comunità.

L'ultimo saluto a una voce indimenticabile

I funerali di Rossella Diaco si terranno mercoledì 19 agosto 2026, alle ore 10:30, presso la parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria, situata in via del Cenacolo 43, nella zona La Storta a Roma. La sua dipartita lascia un vuoto significativo nel panorama radiofonico italiano e un ricordo indelebile in coloro che hanno assistito e contribuito alla crescita della radio pubblica italiana. Rossella Diaco sarà ricordata come una delle voci simbolo più riconoscibili e amate dagli ascoltatori, un faro di professionalità e umanità.