Agosto si preannuncia un mese intenso per gli amanti delle serie TV, con nuovi debutti e attesissimi ritorni. Su Paramount+, dal 2 agosto, arriva la terza stagione di 'Lioness', thriller di spionaggio. Joe McNamara (Zoe Saldana), agente CIA, affronta una missione ad alto rischio.

Su Netflix, la seconda e ultima parte di 'Cent’anni di solitudine' (sette episodi, dal 5 agosto) è tratta dal romanzo di Gabriel Garcia Marquez, Premio Nobel. Narra la saga dei Buendía e la trasformazione di Macondo. La prima parte ebbe successo internazionale. Sempre dal 6 agosto, Netflix propone la terza stagione di 'Uno splendido Errore' (dieci episodi), esplorando le dinamiche affettive tra Jackie, Alex e Cole.

Tra i grandi ritorni, su Apple TV+, dal 5 agosto, torna 'Ted Lasso 4', con Jason Sudeikis che guida una squadra femminile. La piattaforma ripropone anche 'Las Azules', serie crime messicana anni Settanta sulla prima unità di polizia femminile. Prime Video introduce dal 5 agosto 'Sterling Point – L’isola dei segreti' (otto episodi), con la diciassettenne Annie Jacobson. Dal 6 agosto, Disney+ lancia 'The Shards' (Le Schegge), serie di Ryan Murphy tratta da Bret Easton Ellis, ambientata nella Los Angeles anni Ottanta, dove giovani dell'élite sono sconvolti da omicidi.

Sul fronte fantascienza e crime, su HBO Max, dal 17 agosto, debutta 'Lanterns', con John Stewart e Hal Jordan che indagano su un omicidio negli Stati Uniti.

Su Sky, dal 20 agosto, arriva la serie action britannica 'Atomic', ispirata a "Atomic Bazaar". La trama, tra spionaggio internazionale, CIA, MI6, uranio e misteri, vede un ricco cast.

Il panorama delle piattaforme si arricchisce con proposte variegate: dal racconto di formazione ('Sterling Point') all'action ('Atomic'), dal drama familiare ('Cent’anni di solitudine') allo spionaggio ad alta tensione ('Lioness'), dalle storie crime ('Las Azules') ai misteri adolescenziali ('The Shards'). 'Lioness' (con Zoe Saldana) è titolo di punta di Paramount+, tra le grandi anteprime originali ed esclusive del mese. L'attenzione a prodotti di alta qualità e cast internazionali evidenzia una strategia che mira a un pubblico ampio con generi diversi e produzioni ad alto budget, riflettendo il dinamismo della serialità internazionale di fine estate.