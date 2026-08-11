L'attrice Anne Hathaway è stata recentemente al centro di speculazioni online dopo la sua apparizione sul red carpet a New York per la première del film ‘La fine di Oak Street (The End of Oak Street)’. Per l'occasione, Hathaway ha sfoggiato un top crop scultoreo firmato Atelier Prabal Gurung, in seta azzurro cielo con fodera rosso cremisi e un lungo strascico, abbinato a jeans a vita bassa che lasciavano ben visibile il pancione. Alcune immagini hanno però generato dubbi, spingendo utenti del web a ipotizzare una falsa gravidanza, sostenendo che l'aspetto della pancia fosse protesico.

In realtà, si tratta della terza gravidanza dell'attrice con il marito Adam Shulman, già annunciata lo scorso giugno tramite un video su Instagram. La reazione di Anne Hathaway non si è fatta attendere: con tono ironico, ha messo a tacere le voci pubblicando una breve clip dal dietro le quinte dell'anteprima. Il suo commento, “Fake hair, real bump” (“capelli finti, pancione vero”), ha chiarito la situazione, riferendosi alla parrucca o alle extension indossate. La risposta ha rapidamente catturato l'attenzione sui social media, rafforzando il messaggio di autenticità della sua gravidanza.

La reazione di Anne Hathaway e il dibattito online

La presenza di Anne Hathaway alla première ha attirato l'attenzione non solo per il film, ma anche per il look e la gravidanza visibile.

L'abito Atelier Prabal Gurung valorizzava la maternità, ma il dibattito online ha mostrato come il pubblico sia influenzato dall'apparenza e dall'interpretazione delle immagini sui social. L'ironia con cui Hathaway ha gestito le voci dimostra la sua consapevolezza mediatica e la capacità di rispondere efficacemente ai rumor. La clip “Fake hair, real bump” è diventata virale, ponendo fine alle ipotesi infondate.

Carriera e vita personale dell'attrice

Anne Hathaway, vincitrice di un Premio Oscar come migliore attrice non protagonista, è tra le figure più apprezzate del cinema contemporaneo, con numerosi ruoli di successo internazionale. La sua vita privata, pur discreta, genera interesse, specialmente per gli annunci di maternità.

Il legame con Adam Shulman, sposato nel 2012, e l'attesa del terzo figlio, sono oggetto di attenzione. Il film ‘La fine di Oak Street’ si inserisce in un momento significativo della carriera e della vita personale dell'attrice, confermando il costante interesse per le star di Hollywood, per il loro percorso artistico e gli eventi familiari.