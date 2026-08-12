Un Posto al Sole torna protagonista con una settimana ricca di tensioni, segreti, scontri e delusioni. Nelle puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2026, il ritorno da Gaeta di Clara, Rosa e Damiano riporterà al centro della scena il delicato rapporto con Eduardo, mentre nuove preoccupazioni coinvolgeranno Marina e Roberto. E non mancheranno le consuete battaglie familiari, con Manuela e Micaela decise a cambiare vita e le gemelle Cirillo nuovamente ai ferri corti.

Un Posto al Sole anticipazioni 24-28 agosto: cosa succederà

La nuova settimana di Un Posto al Sole si preannuncia particolarmente movimentata.

Dopo il rientro da Gaeta, Clara, Rosa e Damiano avranno modo di confrontarsi con Eduardo, ma l'incontro non porterà la serenità sperata. Al contrario, la situazione è destinata a degenerare e a creare nuove tensioni.

Clara, già profondamente provata dagli ultimi avvenimenti, dovrà fare i conti con un incontro che avrebbe volentieri evitato. Rosa e Damiano cercheranno di starle accanto, offrendole sostegno sia dal punto di vista pratico sia sul piano emotivo.

Nel frattempo, Eduardo apparirà sempre più solo e tormentato. La sua fragilità potrebbe spingerlo nuovamente verso vecchi errori e facili vie di fuga, facendo temere per le conseguenze delle sue prossime decisioni.

Renato aspetta Raffaele, ma il ritorno da Barcellona non sarà come previsto

Anche il ritorno di Raffaele sarà al centro delle vicende della settimana. Renato non vede l'ora di poter finalmente riabbracciare l'amico, reduce dalla vacanza a Barcellona con Ornella.

Le aspettative di Renato, però, potrebbero essere destinate a scontrarsi con una realtà molto diversa da quella immaginata. Il ritorno di Raffaele potrebbe infatti riservare qualche sorpresa e modificare gli equilibri tra i personaggi.

Marina sempre più preoccupata: il segreto con Mori rischia di venire a galla

Grande spazio anche alla tormentata situazione di Marina e Roberto. La distanza tra i due continuerà a essere evidente e Marina sarà sempre più amareggiata.

Roberto, infatti, sembrerà avere la testa da tutt'altra parte, mentre Marina inizierà a essere assalita da un timore sempre più concreto: che il suo accordo segreto con Stefano Mori sia stato scoperto.

La situazione diventerà ancora più complicata quando l'accordo con Mori inizierà a non dare i risultati sperati. Marina apparirà quindi sempre più inquieta, mentre il rischio che il suo segreto venga alla luce potrebbe trasformarsi in una vera minaccia.

Manuela e Micaela, nuova guerra tra le gemelle Cirillo

Le gemelle Manuela e Micaela proveranno a dare un taglio netto al passato. L'obiettivo sarà quello di differenziarsi il più possibile l'una dall'altra, quasi a voler costruire due identità completamente separate.

Ma il tentativo non sarà semplice. Il nuovo taglio di capelli delle gemelle diventerà addirittura l'occasione per l'ennesimo scontro, confermando quanto sia difficile per le due ragazze smettere di vivere il loro rapporto in termini di rivalità.

Lorenza teme Samuel: una telefonata potrebbe metterla nei guai

Anche Lorenza dovrà affrontare una situazione delicata. La donna sarà preoccupata dal possibile ascolto, da parte di Samuel, di una sua telefonata.

Il contenuto della conversazione potrebbe metterla in cattiva luce e aumentare ulteriormente la tensione tra i due. Lo scontro tra Samuel e Lorenza è infatti destinato a diventare sempre più acceso.

Mariella e Guido, una nuova sfida contro i fratelli Cerruti

Sul fronte delle vicende familiari, Guido sfiderà Mariella a dimostrare di riuscire a fare a meno dei fratelli Cerruti almeno per un giorno.

Secondo Guido, Mariella sarebbe ormai troppo condizionata e succube delle continue telefonate dei fratelli. La sfida sarà quindi molto più difficile del previsto: Mariella riuscirà davvero a rispettare il patto e a liberarsi, almeno per un po', da questa dipendenza?