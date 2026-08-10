Aurora Ramazzotti sarà tra le protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle, lo storico programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. L'annuncio ufficiale del 10 agosto 2026 conferma il suo ingresso come una delle principali novità della stagione, arricchendo il cast.

Per Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, l'approdo nel programma è un passo importante. Negli ultimi anni, ha guadagnato fama nello spettacolo italiano grazie al suo stile fresco e alla versatilità tra conduzione e social. L'inclusione è stata accolta con entusiasmo dalla protagonista, che si è detta emozionata all'idea di cimentarsi in una nuova avventura televisiva, dichiarando: “Non vedo l’ora di mettermi alla prova su una pista così importante”.

Questo annuncio valorizza il format Rai, capace di rinnovarsi e coinvolgere volti noti di diverse generazioni.

Un’edizione attesa e un format di successo

Ballando con le Stelle è ormai un punto di riferimento nell’intrattenimento televisivo italiano. Nato nel 2005 e giunto a una nuova stagione, il programma vede la partecipazione di celebrità di spettacolo, sport e cultura che si mettono alla prova in pista con ballerini professionisti. Il format, guidato da Milly Carlucci, ha registrato importanti risultati in termini di ascolti e popolarità, diventando una delle trasmissioni più longeve e riconosciute della prima serata Rai. Ogni edizione si caratterizza per la varietà delle coreografie e la presenza di una giuria attenta e agguerrita.

Aurora Ramazzotti: da opinionista a protagonista

Aurora Ramazzotti ha mosso i primi passi nello spettacolo come opinionista e conduttrice in noti programmi. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta un’evoluzione nel suo percorso professionale, che l’ha vista più volte al centro dell’attenzione mediatica. Conosciuta per la sua ironia e spontaneità, dovrà ora affrontare la sfida della danza in una delle trasmissioni più seguite dal pubblico italiano, portando la sua energia e curiosità in pista.

L’attesa cresce per la nuova stagione di Ballando con le Stelle, che promette ancora una volta di coinvolgere e appassionare milioni di spettatori grazie anche al contributo di Aurora Ramazzotti e degli altri concorrenti selezionati. Informazioni ufficiali su giorno d’inizio, composizione completa del cast e novità sul regolamento saranno comunicate nei prossimi giorni dagli organizzatori.