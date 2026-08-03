La giornata che avrebbe dovuto rappresentare un momento importante per l’isola finirà per trasformarsi in una successione di eventi difficili da prevedere. Nella puntata di Be My Sunshine di lunedì 3 agosto, una verità tenuta nascosta fino a questo momento cambierà completamente lo stato d’animo di Poyraz. Prima, però, Haziran e gli altri abitanti riusciranno a portare allo scoperto il progetto di Doygun, mentre anche tra Batu e Idil arriverà il momento di fare chiarezza. Il vero terremoto emotivo riguarderà però Poyraz: dietro l’identità dello stilista Lodos si nasconde infatti una persona legata direttamente al suo passato.

La scoperta darà origine a una serie di confronti sempre più accesi, fino a un incidente e alla successiva, improvvisa scomparsa del giovane.

Il piano di Doygun viene portato allo scoperto

L’evento dedicato a Lodos diventerà innanzitutto l’occasione per Haziran, Poyraz e gli altri di smascherare Doygun davanti a tutti. Il gruppo riuscirà a mostrare quali siano realmente gli obiettivi dell’uomo e dell’azienda che rappresenta. Dietro i progetti presentati come un’opportunità di sviluppo per l’isola si nasconderà infatti una prospettiva ben diversa. L’intenzione sarà quella di trasformare profondamente il territorio per renderlo maggiormente appetibile dal punto di vista turistico. Un progetto che, però, rischierebbe di compromettere l’ambiente e di alterare quella natura che rappresenta una delle caratteristiche più preziose dell’isola.

Haziran, Poyraz e gli altri riusciranno quindi a far emergere pubblicamente ciò che Doygun avrebbe preferito mantenere nascosto, mettendolo in seria difficoltà.

Mentre l’attenzione generale sarà concentrata sull’evento, Batu deciderà che è arrivato il momento di ottenere chiarezza da Idil. Il giovane non sembrerà più disposto a rimanere in una situazione indefinita e le chiederà di prendere una posizione sul loro rapporto. In sostanza, Idil dovrà decidere se vuole davvero costruire qualcosa insieme a lui oppure lasciar perdere. La ragazza, tuttavia, non riuscirà a fornirgli immediatamente la risposta che si aspetta. La sua esitazione verrà interpretata da Batu come un rifiuto. Ferito e deluso, il ragazzo sceglierà quindi di cambiare atteggiamento e prendere le distanze da lei.

Una decisione che potrebbe complicare ulteriormente un rapporto già caratterizzato da numerose incertezze.

Dietro Lodos si nasconde Ayten

Il momento destinato a cambiare completamente il tono della puntata arriverà quando verrà svelata l’identità di Lodos. Il celebre stilista è in realtà Ayten, la madre di Poyraz. Per il giovane sarà una scoperta particolarmente difficile da affrontare. Ciò che fino a quel momento era stato un evento pubblico assumerà improvvisamente un significato estremamente personale e Poyraz dovrà confrontarsi con una parte della propria vita che evidentemente porta ancora con sé ferite profonde. Tra madre e figlio esploderà così una discussione molto accesa. Poyraz non riuscirà a contenere ciò che prova e il confronto con Ayten farà emergere tutta la tensione accumulata.

Il nervosismo di Poyraz non si esaurirà con il faccia a faccia con sua madre. Subito dopo sarà Haziran a ritrovarsi coinvolta nel suo momento di rabbia e confusione. Anche tra loro nascerà un duro confronto, proprio quando il giovane sarà emotivamente provato da quanto appena scoperto. Poyraz si allontanerà quindi in uno stato d’animo tutt’altro che sereno. Ed è a questo punto che la situazione prenderà una piega ancora più preoccupante.

Poyraz rimane coinvolto in un incidente

Dopo le due discussioni, Poyraz avrà un incidente automobilistico. La notizia provocherà inevitabilmente grande apprensione e il ragazzo verrà trasportato in ospedale. Il pericolo vissuto, tuttavia, non basterà a spingerlo a cercare conforto nelle persone che gli vogliono bene.

Al contrario, Poyraz reagirà chiudendosi completamente. Una volta ricoverato farà sapere chiaramente di non voler ricevere nessuno. Haziran e gli altri dovranno quindi fare i conti con la sua volontà di isolarsi proprio nel momento in cui vorrebbero maggiormente potergli stare accanto. La preoccupazione aumenterà ulteriormente quando Poyraz compirà un gesto inaspettato.

Invece di rimanere in ospedale, il giovane riuscirà ad andarsene senza avvertire gli altri. Quando ci si renderà conto della sua assenza, nessuno saprà dove possa essere diretto. La sua fuga farà immediatamente scattare l’allarme sull’isola. Gli abitanti, profondamente preoccupati dopo quanto accaduto, si mobiliteranno per rintracciarlo. La ricerca coinvolgerà così l’intera comunità, con tutti intenzionati a capire dove si sia rifugiato e soprattutto in quali condizioni si trovi.