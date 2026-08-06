La distanza non sarà sufficiente a spezzare il legame tra Haziran e Poyraz. Nella puntata di Be My Sunshine in onda sabato 8 agosto, i due finiranno nuovamente uno di fronte all’altra dopo la decisione della ragazza di trasferirsi a Smirne. Il loro incontro, però, non porterà alla riconciliazione sperata dagli amici: nonostante i sentimenti ancora evidenti, entrambi arriveranno a pensare che continuare insieme possa soltanto farli soffrire.

Nel frattempo, verranno alla luce nuovi elementi sull’incidente di Poyraz. Batu sembrerà essere estraneo a quanto accaduto, mentre il ritorno dell’ex marito di Ayten permetterà di avvicinarsi alla vera ricostruzione dei fatti.

Anche Kutay mostrerà un volto molto diverso da quello inizialmente presentato a Haziran.

Haziran ricomincia da Smirne, Poyraz spera ancora di incontrarla

Dopo aver lasciato l’Isola delle Rondini, Haziran proverà a ricostruire la propria quotidianità a Smirne. Proprio qui, in seguito a un piccolo imprevisto, farà la conoscenza di Kutay, un manager che sembrerà disposto ad aiutarla professionalmente. Per la ragazza potrebbe essere l’occasione giusta per voltare pagina e concentrarsi su un nuovo lavoro.

Sull’isola, però, Poyraz continuerà a vivere con grande difficoltà la sua assenza. Non riuscire a sapere dove si trovi Haziran lo renderà inquieto, mentre anche gli amici della giovane saranno spiazzati dalla sua improvvisa partenza e avranno difficoltà a mettersi in contatto con lei.

Poyraz avrà inoltre ancora molti dubbi sul proprio incidente. Non sarà convinto che Batu abbia realmente tentato di ucciderlo e comincerà a sospettare che il responsabile possa trovarsi molto più vicino a lui.

Una possibilità di rivedere Haziran arriverà quando Poyraz sarà invitato a Smirne per ritirare un riconoscimento assegnato al suo albergo, premiato per la sua attenzione all’ambiente. La coincidenza sarà sorprendente: Haziran avrà infatti iniziato a lavorare proprio all’Hotel Arsal, dove si svolgerà la cerimonia.

Prima del loro incontro, però, un filmato cambierà completamente la posizione di Batu. Idil e Latif analizzeranno alcune immagini delle telecamere di sorveglianza e scopriranno che, nella stessa sera in cui Poyraz ebbe l’incidente, Batu aveva tentato di togliersi la vita.

Per Idil sarà un colpo durissimo. Rendendosi conto di averlo accusato ingiustamente, cercherà di chiedergli scusa. Batu, profondamente ferito da quanto accaduto, non sarà però disposto ad ascoltarla e si allontanerà senza darle una risposta.

Quando Poyraz arriverà finalmente all’Hotel Arsal, la speranza di incontrare Haziran diventerà realtà. Rivedersi, tuttavia, non sarà sufficiente a cancellare tutto quello che li ha divisi.

Melisa e Alper proveranno allora a dare una piccola spinta al destino. Convinti che ai due serva soltanto un momento lontano da tutti per parlarsi sinceramente, li chiuderanno insieme nell’ascensore.

Il loro piano produrrà però l’effetto opposto. Haziran e Poyraz discuteranno del loro rapporto e arriveranno alla dolorosa conclusione che forse la scelta migliore sia lasciarsi.

Un momento particolarmente amaro, perché la decisione non nascerà dall’assenza di sentimenti, ma dalla convinzione che continuare in quelle condizioni possa fare male a entrambi.

Kutay nasconde la sua vera identità, emerge la verità sull’incidente

La situazione tra Haziran e Poyraz resterà tesa anche dopo il confronto nell’ascensore. I due cercheranno di ignorarsi, ma Poyraz dimostrerà ben presto quanto sia ancora coinvolto.

Quando un socio di Kutay infastidirà Haziran, infatti, Poyraz perderà la calma e reagirà fisicamente, arrivando a colpire l’uomo. Il suo intervento avrà però conseguenze negative soprattutto per Haziran, che finirà per perdere il nuovo lavoro.

Proprio Kutay, nel frattempo, si rivelerà molto meno affidabile di quanto sembrasse.

Dietro l’uomo che si era presentato come possibile alleato professionale di Haziran si nasconderà infatti il mandante degli attacchi contro terreni e proprietà immobiliari dell’isola.

Melisa e Alper continueranno a sperare in una riconciliazione tra i loro amici, ma ogni nuovo tentativo sembrerà inutile. Poyraz e Haziran arriveranno a un’altra durissima discussione e la distanza tra loro sembrerà ormai impossibile da colmare.

Melisa deciderà allora di portare Haziran a casa dei propri genitori. Qui le farà una confessione decisamente più felice: lei e Alper hanno deciso di sposarsi.

Sull’isola si svilupperanno intanto altre vicende. Selma vorrà mettere in vendita la propria casa e chiederà a Sadik di far circolare la notizia senza informare Fatih.

Il segreto, tuttavia, durerà poco. Quando Fatih scoprirà tutto, invece di ostacolarla le dimostrerà il proprio sostegno, soprattutto pensando al futuro di Nehir. La sua reazione toccherà profondamente Selma, che arriverà a chiedergli di sposarla.

Biricik potrà invece finalmente vedere completati i lavori del proprio negozio, mentre verrà svelato con ironia il misterioso “grande amore” di Beyazit: una bellissima gattina.

Molto meno divertente sarà ciò che Batu organizzerà ai danni di Idil. Ancora ferito dal comportamento della ragazza, la inviterà a raggiungerlo e si farà trovare a letto con un’altra donna, pagata appositamente per inscenare quella situazione e provocarle dolore.

Ma il colpo di scena più importante riguarderà Poyraz e la sua famiglia.

L’ex marito di Ayten, nonché padre biologico di Poyraz, tornerà improvvisamente nella vita della donna e inizierà a ricattarla. Sarà proprio attraverso questo ritorno che emergerà una verità fondamentale: dietro l’incidente automobilistico di Poyraz non c’era Batu. Il vero responsabile era suo padre.