La scomparsa di Poyraz metterà in secondo piano qualsiasi altra preoccupazione sull’isola. Nella puntata di Be My Sunshine di martedì 4 agosto, gli abitanti si divideranno per cercare il ragazzo dopo la sua improvvisa fuga dall’ospedale. Nessuno saprà inizialmente dove possa essere andato, ma Haziran avrà un’intuizione che si rivelerà decisiva. Ritrovarlo, tuttavia, non significherà riuscire a riportarlo immediatamente a casa. Poyraz sarà ancora profondamente scosso dalla comparsa di sua madre e avrà bisogno di allontanarsi da tutto e da tutti.

Nel frattempo, per Biricik quella che dovrebbe essere una giornata da festeggiare inizierà con uno spiacevole inconveniente, mentre tra Alper e Melisa emergerà una distanza sentimentale sempre più difficile da ignorare.

L'isola si mobilita dopo la scomparsa di Poyraz

Dopo essersi allontanato dall’ospedale senza dare spiegazioni, Poyraz farà perdere completamente le proprie tracce. La sua assenza provocherà grande preoccupazione e gli amici decideranno di organizzarsi per controllare i luoghi nei quali potrebbe essersi rifugiato. Le ricerche procederanno in più direzioni. Alper e Melisa penseranno che Poyraz possa essere tornato in un posto legato al suo passato e si dirigeranno verso il vecchio liceo.

Haziran, invece, partirà insieme a Biricik e Gorkem e concentrerà le proprie ricerche nella zona del bosco. Con il trascorrere del tempo, però, sarà proprio Haziran a prendere l’iniziativa. La ragazza manterrà un ritmo troppo sostenuto per i suoi compagni e finirà per proseguire da sola.

Più che cercare casualmente, Haziran proverà a ragionare come Poyraz. La conoscenza che ha del ragazzo le permetterà di intuire che, in un momento di grande confusione, potrebbe aver scelto un posto capace di trasmettergli sicurezza. Sarà così che raggiungerà un luogo particolarmente significativo per entrambi: lo stesso nel quale lei e Poyraz si erano già rifugiati in passato. La sua intuizione sarà corretta.

Poyraz sarà proprio lì e avrà persino montato una tenda, segno evidente che non si tratta di una fuga momentanea. Il ragazzo sembra intenzionato a trascorrere del tempo lontano dall’isola e soprattutto dalle persone che continuano a cercarlo. Il ritrovamento permetterà almeno di porre fine all’angoscia provocata dalla sua scomparsa. Grazie a un messaggio, gli altri potranno essere rassicurati e le ricerche verranno interrotte. Ma per Haziran inizierà la parte più complicata.

Poyraz non vuole seguire Haziran

Haziran cercherà di convincere Poyraz a lasciare il suo rifugio e tornare insieme a lei. La ragazza proverà a fargli capire che isolarsi non potrà cancellare quello che è successo. Poyraz, però, non sarà disposto ad ascoltarla.

La comparsa improvvisa della madre Ayten ha riaperto ferite che il ragazzo evidentemente non aveva mai superato completamente. Dopo aver scoperto che dietro Lodos si nascondeva proprio sua madre, Poyraz si sentirà travolto da sentimenti contrastanti e avrà bisogno di stare lontano da tutti. Ma la sua amarezza non sarà rivolta soltanto ad Ayten.

Il problema più doloroso per Haziran sarà scoprire che Poyraz si sente tradito anche da lei. Il ragazzo non riuscirà a separare ciò che è accaduto con sua madre dal comportamento delle persone che gli sono più vicine. La fiducia nei confronti di Haziran risulterà quindi fortemente compromessa e qualsiasi tentativo della giovane di avvicinarsi incontrerà un muro.

Poyraz ribadirà di non avere intenzione di tornare e manifesterà chiaramente il desiderio di essere lasciato solo.

Haziran si ritroverà così in una posizione difficilissima: finalmente sa dove si trova e può essere certa che stia bene, ma non riesce a raggiungerlo emotivamente. La vicinanza tra i due, costruita attraverso tante esperienze condivise, verrà quindi sottoposta a una nuova prova.

L'inaugurazione di Biricik parte con un disastro

Mentre Poyraz continuerà a rifiutare l’idea di tornare, per Biricik arriverà finalmente il momento di inaugurare la sua nuova attività. Quella che dovrebbe essere una giornata di soddisfazione, però, prenderà immediatamente una piega decisamente diversa. Dopo il tradizionale taglio del nastro, Biricik entrerà nel negozio e farà una scoperta tutt’altro che piacevole: il pavimento sarà completamente allagato.

L’imprevisto rischierà di rovinare un momento atteso a lungo, ma qualcuno sarà pronto a darle una mano. Sadik si renderà disponibile per affrontare l’emergenza e si metterà alla ricerca di un idraulico in grado di individuare il problema e sistemare la situazione.

Ci saranno problemi anche sul fronte sentimentale, ma questa volta riguarderanno Melisa e Alper. La ricerca di Poyraz porterà i due a trascorrere del tempo insieme, ma sarà sempre più evidente che qualcosa nel loro rapporto non funziona più come prima. Melisa continuerà a essere condizionata da ciò che è accaduto in passato. I ricordi e, soprattutto, il peso dei suoi sensi di colpa sembreranno impedirle di vivere serenamente il presente.

La ragazza inizierà così a interrogarsi sui propri sentimenti per Alper. Non sarà più certa che ciò che prova sia abbastanza forte da permettere alla loro relazione di continuare. Non si tratterà quindi di una semplice discussione passeggera: Melisa sembrerà arrivata a un momento nel quale dovrà essere sincera prima di tutto con se stessa.