Nelle puntate di Beautiful in onda dal 10 al 16 agosto su Canale 5 farà la sua comparsa un nuovo personaggio. Si tratta di Remy. Un uomo che ha a che fare con il passato di Elecra.

Le prossime puntate della soap americana racconteranno lo scoppio della guerra per il potere alla Forrester Creations e la comparsa di minacciose ombre venute dal passato di Electra.

Beautiful, le anticipazioni al 16 agosto

L'inquietudine tornerà a bussare alla porta della cugina di Steffy sotto forma di un'ossessione mai superata. A ripresentarsi dal nulla a Los Angeles sarà Remy Pryce (interpretato dall'attore Christian Weissmann), una figura già nota ad Electra.

Inizialmente il giovane uomo comparirà come un personaggio apparentemente inoffensivo: spierà la giovane mentre si trova al ristorante Il Giardino insieme a Will Spencer e poi si avvicinerà per salutarla.

Stando alle anticipazioni americane, Remy è tuttavia un ragazzo pericoloso. Si tratta dell'ex fidanzato ossessivo di Electra Forrester, diventato col tempo un vero e proprio stalker. Pryce è giunto in città con il pretesto di riallacciare i rapporti con la ragazza ma, vedendola così vicina al figlio di Bill Spencer e Katie Logan, deciderà di intromettersi nella sua nuova vita. Il suo obiettivo principale diventerà ben presto quello di sbarazzarsi di Will.

Anticipazioni Beautiful: chi è Remy e quali sono le sue reali intenzioni

Electra, che a Los Angeles ha stretto fin da subito un forte legame romantico con il giovane Spencer, in un primo momento non apparirà turbata dall'arrivo del suo ex, poiché Remy non si presenterà subito come un individuo molesto. Ciononostante, la sua figura si preannuncia altamente pericolosa.

Nelle puntate dal 10 al 16 agosto, Remy sfrutterà la distrazione della coppia per spiarne i comportamenti e le interazioni intime, rimanendo sempre nascosto. Per ora la sua azione si limiterà allo studio della situazione. I tentativi più diretti di intromissione, con l'ambiguo confronto personale e poi con le minacce verso Will Spencer, si concretizzeranno solamente negli episodi successivi.

La sua presenza in questa settimana servirà da gancio narrativo per introdurre la nuova minaccia.

Nel concreto, Remy riuscirà a infiltrarsi nella vita dell'ex trovando impiego proprio a Il Giardino. Notando lo stress del personale dopo la morte di due dipendenti, il giovane chiederà a Deacon un lavoro e un alloggio, venendo accolto in uno degli appartamenti sopra il locale. Nel frattempo, Electra mostrerà a Ivy una foto diventata virale che le ha rovinato la reputazione nella sua città natale in Texas, spiegandole che si tratta di un deepfake creato ad hoc per danneggiarla.

In futuro, sempre sencondo gli spoiler statunitensi, Remy diventerà un alleato di Luna.

Cos'è successo nelle puntate precedenti

Nelle ultime puntate della soap [VIDEO] trasmesse da Mediaset, Steffy ha ufficializzato la decisione di cancellare la linea Hope for the Future ed estromettere definitivamente Hope dalla Forrester Creations. La giovane Forrester ha giustificato la scelta con i risultati commerciali insufficienti della collezione, sebbene lo stop sia stato chiaramente influenzato dai risentimenti personali per l'attrazione manifestata da Hope verso Finn.

Hope ha accolto il licenziamento con forte rabbia. A sostenerla è intervenuto Carter: il legale della Forrester ha tentato inizialmente di fare da mediatore per salvare la linea ma, di fronte alla fermezza di Steffy, ha iniziato a maturare l'idea di dover intervenire con una strategia ben più sottile e spietata.