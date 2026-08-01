Negli episodi di Beautiful in onda dal 2 all'8 agosto, Brooke sospetterà che Taylor possa sfruttare i suoi problemi di salute per rimanere legato a Ridge. Pertanto la bionda vorrà mettere subito le cose in chiaro con lei.

Inoltre Liam confesserà a Will e Bill di essere ancora innamorato di Hope, mentre Steffy non sopporterà che Carter ha preso le difese della Linea Hope for the Future.

Taylor ammette di essersi sentita molto vulnerabile

Brooke vorrà approfondire l'argomento per conto proprio, ma spererà che Taylor non sia così tanto stratega da fingere di avere una grave malattia per tenere Ridge vicina a sé.

La bionda comunque vorrà mettere le cose in chiaro con lei, al fine di comprendere quali sono le sue reali intenzioni.

Nel frattempo Hayes spiegherà a Steffy di avere creduto di essere sofferente di una grave insufficienza cardiaca. Questa circostanza l'ha portata a pensare che le rimassero ormai pochi giorni di vita ed il suo ritorno a Los Angeles è avvenuto per passare più tempo possibile con la sua famiglia. La dottoressa aggiungerà anche di essersi sentita molto fragile, in particolare per la morte di Phoebe. Dolore che lei non ha mai superato del tutto.

Bill dice a Liam di non pensare più al passato

Liam rivelerà a Bill e Will di provare ancora dei forti sentimenti per Hope e che il suo grande desiderio è quello di tornare insieme a lei.

Spencer senior non sarà d'accordo con il figlio e gli farà presente di non dover pensare più al passato. Intanto Steffy rimprovererà benevolmente Ridge per non averle raccontate delle condizioni di salute di Taylor.

Nel frattempo Hope si prodigherà in ogni modo per trovare una importante chiavetta usb. Liam la rincuorerà, ma la ragazza sarà preoccupata per la riunione e temerà che la sorellastra possa sfruttare ogni difficoltà per andarle contro. In tutto questo, Steffy e Finnegan trascorreranno dei bei momenti di intimità, che però saranno interrotti dalle questione lavorative. La giovane Forrester infatti faticherà a credere che Carter ha deciso di schierarsi in difesa della linea Hope for the Future.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Liam ha proposto a Hope di dare un'altra occasione alla loro storia d'amore. La giovane Logan però l'ha respinto e ha baciato Carter, con il quale ha compreso di avere una grande intesa. Steffy, invece, si è accorta della vicinanza esistente tra Walton e Logan ed ha consigliato alla sorellastra di mantenere con lui solo un rapporto lavorativo.