Le trame delle nuove puntate di Beautiful in onda attualmente negli Usa e tra un anno su Canale 5 raccontano che Sheila Carter si inginocchierà davanti a Steffy Forrester per chiederle di darle una possibilità. Il gesto della criminale non sembrerà scalfire il cuore della moglie di Finn.

Sheila si inginocchia davanti a Steffy per chiederle una possibilità

Sheila osserverà alcune fotografie di Finn sul suo telefono e per questo deciderà di avvicinarsi nuovamente a lui presentandosi in ospedale. Steffy si ritroverà davanti alla suocera dopo essersi recata nell'ufficio del marito per fargli una visita.

In questa circostanza, Sheila inventerà di essersi recata in clinica per vedere Li ma Steffy capirà che si tratta di una bugia, avvertendola che non ci sarà mai posto nella sua famiglia. La figlia di Ridge accuserà la suocera di servirsi della dottoressa per cercare di conquistare la sua fiducia. Sheila respingerà l'accusa, dicendole che è molto cambiata nel corso degli anni.

Steffy non sembrerà credere nella redenzione della donna, ricordandole tutti i guai che ha fatto in passato. La Carter ammetterà i suoi errori per poi aggiungere che tutti necessitano una seconda possibile. La donna ricorderà di aver rinunciato alla nozze con Deacon per dimostrare quanto sia cambiata. Sheila chiederà a Steffy di poter far parte della famiglia di Finn e di suo nipote Hayes.

Per convincerla, la donna si dirà pronta a sacrificare la propria vita per suo figlio. Alla fine, l'ex criminale si inginocchierà davanti alla nuora per implorarla di darle un'ultima possibilità.

Anticipazioni Beautiful: Steffy non riesce a perdonare Sheila

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy ribadirà che la sua unica priorità è quella di proteggere i suoi figli. Allo stesso tempo, Sheila dirà alla nuora che Finn le ha detto di sentire la sua assenza. La donna implorerà alla Forrester di darle la possibilità di essere la madre e la nonna che non è mai stata. Ma le parole non scalfiranno Steffy, che ripercorrerà il dolore che ha creato a tutta la famiglia nel corso degli anni.

Steffy ha capito che c'è del tenero tra Hope e Carter

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda attualmente su Canale 5, Carter ha difeso Hope durante un confronto con Steffy. L'avvocato ha sostenuto la donna con coraggio e grande determinazione, dichiarando che la Hope for the future è ancora vincente. Steffy e Brooke sono rimaste stupite dal modo in cui Carter ha difeso il lavoro di Hope. La figlia di Ridge ha capito che tra la sorellastra e l'avvocato è nata una speciale intesa. La donna ha informato suo marito Finn della probabile relazione tra i due.