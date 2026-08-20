La celebre showgirl argentina Belen Rodriguez ha recentemente condiviso con i suoi milioni di follower sui social media un episodio inatteso e potenzialmente rischioso, avvenuto durante una sua uscita a cavallo. L'incidente, che l'ha vista protagonista insieme al suo cavallo di nome Pongo, si è fortunatamente risolto senza alcuna conseguenza significativa per la conduttrice, che ha prontamente tranquillizzato i suoi fan.

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la Rodriguez ha mostrato il momento esatto della caduta da cavallo. Secondo il suo racconto dettagliato, l'animale avrebbe inaspettatamente inciampato in una buca presente sul terreno, causando la rovinosa caduta della showgirl.

Nonostante la dinamica impressionante, è stato confermato che né Belen né il cavallo hanno riportato ferite o problemi di salute, un esito che ha sollevato un sospiro di sollievo tra i suoi sostenitori.

Una “capriola tipo Dragon Ball Z” per evitare il peggio

Con la sua consueta ironia e un pizzico di leggerezza, Belen Rodriguez ha scelto di raccontare l'accaduto, rassicurando immediatamente il pubblico sulle sue perfette condizioni fisiche. Attraverso una serie di Instagram stories, la showgirl ha spiegato di non aver subito alcun danno grazie a un prezioso insegnamento ricevuto in gioventù. Suo padre, infatti, le aveva trasmesso alcune fondamentali tecniche di judo, insegnandole a cadere in modo sicuro, rotolando per attutire l'impatto.

“Non mi sono fatta niente, mio padre mi ha insegnato a saper cadere attraverso il judo, ovvero rotolando. Quindi con una capriola, tipo Dragon Ball Z”, ha dichiarato Rodriguez, evidenziando come la prontezza e una specifica preparazione fisica possano fare una notevole differenza in situazioni di emergenza o impreviste come questa. La sua capacità di reagire ha trasformato un potenziale pericolo in un aneddoto da raccontare con il sorriso.

Il profondo legame con Pongo e la gratitudine di Belen

Oltre a narrare l'incidente, nel video condiviso sui social, Belen ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine e il suo affetto per il cavallo Pongo. La showgirl ha ringraziato l'animale per l'esperienza unica e le intense emozioni vissute insieme durante la passeggiata all'alba.

Ha definito Pongo “spettacolare”, sottolineando il senso di adrenalina, emozione e amore che ha accompagnato ogni istante trascorso in sella.

L'episodio della caduta si è così trasformato in un'occasione per la conduttrice di condividere con i suoi fan non solo un imprevisto superato, ma anche la gioia e l'intensità di vivere esperienze autentiche e profonde a contatto diretto con la natura e con gli animali, ribadendo il suo amore per queste avventure.