Il box office italiano continua a registrare un'estate cinematografica eccezionale, con incassi e presenze che confermano un trend di crescita significativo. Nel fine settimana dal 6 al 9 agosto, le sale hanno incassato complessivamente 10.693.616 euro, attirando 1.287.763 spettatori. Questa performance si posiziona come l'ottava migliore del 2026 e rappresenta un notevole +308% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sebbene il mercato abbia registrato un calo del 43% rispetto al weekend precedente, segnato dall'esordio di 'Spider-Man: Brand New Day', i numeri complessivi rimangono estremamente positivi, con 2.649 schermi monitorati.

I campioni d'incasso: Spider-Man e Odissea

A trainare il successo del botteghino sono principalmente due "film-evento" che, invece di cannibalizzarsi, hanno sostenuto insieme il mercato. In testa alla classifica si conferma 'Spider-Man: Brand New Day', che nel suo secondo weekend ha raccolto altri 5.531.247 euro, portando il totale complessivo a 26.997.032 euro. Nonostante un calo del 53% rispetto all'esordio, il film ha già superato 'Spider-Man: No Way Home' (24,9 milioni) diventando il maggiore incasso italiano della saga, con il prossimo obiettivo fissato a 'Avengers: Endgame' (30,28 milioni). Il suo successo si riflette anche negli Stati Uniti, dove ha dominato il secondo weekend con 145 milioni di dollari (655,1 milioni complessivi), segnando il terzo miglior secondo weekend nella storia americana, e a livello mondiale ha già raggiunto circa 1,67 miliardi di dollari.

Continua la sua straordinaria corsa anche 'Odissea', il film di Christopher Nolan, che ha incassato altri 3.970.449 euro, raggiungendo un totale di 44.219.093 euro. Con una perdita di appena il 32% rispetto al weekend precedente, 'Odissea' è ormai il maggiore incasso del 2026 e si avvicina ai 46,5 milioni di 'Inside Out 2'. Ha inoltre superato 'Buen Camino' per numero di spettatori nell'anno, con 5,3 milioni contro 5,07 milioni. Negli Stati Uniti, si posiziona al secondo posto con 31,5 milioni di dollari (461,2 milioni complessivi) e un incasso mondiale di circa 1,1 miliardi di dollari.

Altri titoli e il trend generale

Al terzo posto tra le novità si piazza l'horror 'Hokum', con un incasso di 322.833 euro nel weekend (409.826 euro in cinque giorni).

Seguono 'Minions & Monsters' con 194.195 euro (totale 7.645.527 euro) e 'Toy Story 5' con 70.873 euro (totale 9.192.837 euro). Da segnalare anche la buona tenuta di alcuni titoli in programmazione nelle arene, come 'Michael' che incassa 37.148 euro e raggiunge 25,17 milioni complessivi, e 'Il diavolo veste Prada 2', con altri 31.605 euro, che sale a 32,14 milioni, avvicinandosi al risultato di 'Barbie'.

Il dato più significativo rimane quello generale: nei primi nove giorni di agosto, il botteghino italiano ha già generato 30,46 milioni di euro, con un incremento del 349% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 253% sul 2024. Dall'inizio dell'anno, gli incassi totali hanno raggiunto 396,54 milioni di euro, segnando una crescita del 41% sul 2025, mentre le presenze si attestano a 52 milioni, con un aumento del 32%. Questi numeri confermano l'eccezionalità di un'estate cinematografica che, grazie alla contemporanea presenza di grandi produzioni, sta rilanciando il settore con risultati record.