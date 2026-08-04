Voci di un possibile matrimonio tra Bradley Cooper, 51 anni, e Gigi Hadid, 31 anni, si sono intensificate dopo che la coppia è stata avvistata a Parigi con anelli coordinati all’anulare sinistro. Gli scatti fotograficinella capitale francese hanno catturato quelle che sembrano essere delle fedi nuziali, alimentando le speculazioni su una cerimonia intima. Nonostante i due si frequentino dal 2023, hanno sempre mantenuto un profilo estremamente riservato.

Durante la passeggiata parigina, immortalata dai fotografi, l'attore noto per pellicole come American Hustle e la supermodella sono stati visti mano nella mano, indossando abbigliamento sportivo e portando la stessa bottiglia d'acqua riutilizzabile.

Né Cooper né Hadid, né i loro rappresentanti, hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, mantenendo il massimo riserbo.

La relazione tra Bradley Cooper e Gigi Hadid: i momenti chiave

La relazione tra Bradley Cooper e Gigi Hadid è emersa pubblicamente solo in tempi recenti, nonostante sia iniziata nel 2023. Il primo vero "outing" è avvenuto nel 2025, quando Gigi Hadid ha condiviso sui social media una foto in cui baciava l'attore in occasione del suo trentesimo compleanno, segnando la prima conferma ufficiale. La coppia ha poi partecipato al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, tenutosi al Madison Square Garden di New York il 3 luglio, dove sono stati immortalati mentre lasciavano l'evento insieme.

Ulteriori immagini, condivise a metà luglio, hanno mostrato la modella in un selfie allo specchio appoggiata alla spalla di Cooper, consolidando la loro presenza reciproca sui social network.

Il legame familiare e le parole di Gigi Hadid

Il legame tra Bradley Cooper e Gigi Hadid sembra estendersi anche alla sfera familiare. Indiscrezioni vicine alla coppia, già riportate nel gennaio 2025, suggeriscono che i rispettivi figli dei due abbiano avuto l'opportunità di trascorrere del tempo insieme, indicando una crescente amalgama familiare e la serietà del legame.

In una rara intervista rilasciata a Vogue nel marzo 2025, Gigi Hadid ha offerto alcune riflessioni personali. La modella ha evidenziato come Cooper abbia influenzato positivamente i suoi interessi: "Bradley mi ha aperto alla possibilità di tornare spesso a teatro, ed è qualcosa di bello da riportare nella mia vita".

Ha descritto la loro unione come "molto romantica e felice", aggiungendo che Cooper le fornisce "incoraggiamento e fiducia". Riflettendo sull'importanza della crescita personale, Hadid ha concluso: "Penso che sapere cosa si vuole e si merita da una relazione sia essenziale, e trovare qualcuno che si trova nello stesso momento della vita… entrambi lavorate separatamente per essere i migliori partner possibili. Mi sento fortunata. Sì, fortunata è proprio la parola". Nonostante queste parole, la coppia continua a mantenere il massimo riserbo su un eventuale matrimonio, senza fornire conferme ufficiali.