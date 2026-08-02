La programmazione Mediaset di agosto si prepara a cambiare ancora una volta. A partire da lunedì 24 agosto, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà una modifica importante che potrebbe segnare lo stop di Tutto per la mia famiglia, la serie che ha conquistato il pubblico durante l'estate con ascolti ben oltre le aspettative.

Al suo posto arriverà Verità nascoste - Il diario, il nuovo spin-off del talk show condotto da Milo Infante, che debutterà eccezionalmente nel pomeriggio prima della partenza ufficiale prevista a settembre.

Cambio programmazione su Canale 5 dal 24 agosto

Da lunedì 24 agosto, Tutto per la mia famiglia non sarà più trasmessa nel pomeriggio di Canale 5. La serie lascerà infatti spazio a Verità nascoste - Il diario, nuovo appuntamento che Mediaset ha deciso di proporre in anteprima per due settimane.

Il programma sarà trasmesso nella fascia oraria compresa tra le 16:45 e le 18:40, occupando lo spazio finora riservato alla serie turca.

La scelta rappresenta una delle principali novità del palinsesto estivo dell'azienda in vista dell'avvio della nuova stagione televisiva.

Tutto per la mia famiglia verso la cancellazione?

Lo stop della serie alimenta i dubbi sul suo futuro. Al momento, infatti, Mediaset non ha comunicato una nuova collocazione nel palinsesto né una data per la ripresa della messa in onda.

Per questo motivo prende sempre più quota l'ipotesi che Tutto per la mia famiglia possa essere cancellata dalla programmazione di Canale 5, almeno per il momento, nonostante gli ottimi risultati ottenuti nel corso dell'estate.

Resta comunque da attendere eventuali comunicazioni ufficiali dell'azienda per conoscere il destino definitivo della serie.

Ascolti record per la serie durante l'estate

La sospensione sorprende soprattutto alla luce degli eccellenti dati Auditel registrati nelle ultime settimane.

Tutto per la mia famiglia è riuscita infatti a imporsi come uno dei prodotti più seguiti del pomeriggio estivo di Canale 5, conquistando una media superiore al 21% di share e raggiungendo punte del 25%, risultati che hanno confermato il forte gradimento del pubblico.

Numeri importanti che, almeno fino a questo momento, non sono bastati a garantirne la permanenza nel palinsesto.

"Verità nascoste - Il diario" debutta in anticipo su Canale 5

A raccogliere l'eredità della serie sarà Verità nascoste - Il diario, lo spin-off del programma condotto da Milo Infante.

La trasmissione andrà in onda dal 24 agosto per due settimane, nella fascia 16:45-18:40, come anteprima del debutto ufficiale previsto nel mese di settembre.

Con questa scelta, Mediaset punta a lanciare il nuovo format davanti al pubblico pomeridiano di Canale 5, ridefinendo la programmazione in vista dell'autunno.

Le prossime mosse di Mediaset

Resta da capire se lo stop di Tutto per la mia famiglia sarà soltanto temporaneo oppure definitivo.

Gli ottimi ascolti ottenuti dalla serie potrebbero infatti spingere Mediaset a riproporla in futuro, magari con una nuova collocazione.

Per il momento, però, dal 24 agosto il pomeriggio di Canale 5 cambierà volto con l'arrivo di Verità nascoste - Il diario, destinato a diventare uno dei protagonisti della nuova stagione televisiva.