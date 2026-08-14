Canale 5 cambia ancora una volta la propria programmazione pomeridiana a partire da lunedì 24 agosto. La principale novità riguarda Far Away, che lascia lo slot delle 16:30 e viene anticipato nel primo pomeriggio, con un nuovo orario di messa in onda.
Far Away cambia orario su Canale 5
A partire dal 24 agosto, gli appuntamenti del pomeriggio di Canale 5 subiranno una significativa modifica. Far Away non andrà più in onda alle 16:30, come previsto dalla programmazione precedente, ma sarà trasmesso alle 14:45.
La soap prenderà quindi posto subito dopo Forbidden Fruit, che continuerà a occupare la fascia precedente.
Un cambiamento importante per il pubblico di Far Away, chiamato quindi ad abituarsi a un orario decisamente anticipato rispetto a quello consueto.
Il nuovo schema del pomeriggio di Canale 5 prevede dunque:
- 14:45 – Far Away
- 15:45 – Tutto per la mia famiglia
- 16:45 – Verità nascoste
La modifica non sembra essere legata a un semplice riassetto della fascia pomeridiana, ma a una precisa esigenza di palinsesto.
Verità nascoste arriva alle 16:45
Il vero motivo dello spostamento di Far Away è infatti l'arrivo di Verità nascoste, il talk show condotto da Milo Infante, previsto su Canale 5 alle 16:45.
Il programma avrà una collocazione particolarmente delicata, visto che si troverà a competere direttamente con Vita in diretta, storico appuntamento pomeridiano della televisione italiana.
Per fare spazio al talk show, Mediaset ha quindi deciso di ridisegnare la fascia pomeridiana, anticipando Far Away e collocando Tutto per la mia famiglia alle 15:45.
Un cambiamento previsto per due settimane
La nuova programmazione non dovrebbe però diventare definitiva. Verità nascoste sarà infatti in onda alle 16:45 per due settimane, determinando di conseguenza anche la modifica temporanea dello slot occupato da Far Away.
Si tratta quindi di una variazione che potrebbe avere carattere provvisorio. Al termine delle due settimane, Canale 5 potrebbe tornare a modificare nuovamente la propria programmazione, riportando le soap e gli altri programmi agli orari precedenti oppure introducendo ulteriori cambiamenti.
Per il momento, tuttavia, la novità è fissata per il 24 agosto, data dalla quale gli spettatori dovranno prestare attenzione al nuovo orario di Far Away.
La nuova programmazione pomeridiana di Canale 5
Il riassetto concentra così diversi appuntamenti nella fascia compresa tra il primo pomeriggio e le 18. Dopo Forbidden Fruit, sarà quindi la volta di Far Away alle 14:45, seguito da Tutto per la mia famiglia alle 15:45.
Alle 16:45, invece, prenderà il via Verità nascoste, il nuovo appuntamento affidato a Milo Infante e destinato a confrontarsi con Vita in diretta.
La scelta di anticipare Far Away consente alla rete di mantenere la soap all'interno del palinsesto pomeridiano, evitando però la sovrapposizione con il nuovo talk show.
Arriva il nuovo orario della soap turca
La principale conseguenza per il pubblico riguarda dunque l'orario. Chi era abituato a seguire Far Away alle 16:30 dovrà infatti anticipare la visione di oltre un'ora.
Dal 24 agosto, l'appuntamento sarà fissato alle 14:45, immediatamente dopo Forbidden Fruit. Un cambiamento da tenere presente soprattutto nelle prime giornate della nuova programmazione, quando una parte del pubblico potrebbe rischiare di perdere l'inizio della puntata.
Il nuovo orario di Far Away sarà quindi quello delle 14:45, mentre alle 15:45 toccherà a Tutto per la mia famiglia e alle 16:45 a Verità nascoste.
In sintesi: ecco cosa succederà
Canale 5 stravolge temporaneamente il pomeriggio dal 24 agosto.
La soap opera passa dalle 16:30 alle 14:45, subito dopo Forbidden Fruit. Alle 15:45 andrà in onda Tutto per la mia famiglia, mentre alle 16:45 arriverà Verità nascoste con Milo Infante, previsto per due settimane e contrapposto a Vita in diretta.
Una modifica che, almeno per il momento, appare temporanea e legata alla necessità di trovare spazio per il nuovo talk show pomeridiano.