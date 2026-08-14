Nuovo cambio di programmazione per il pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 24 agosto 2026, la rete ammiraglia Mediaset si prepara a modificare in maniera significativa la fascia dedicata alle soap turche, con l'arrivo di Verità Nascoste – Il Diario, il nuovo appuntamento condotto da Milo Infante.

La principale conseguenza del nuovo assetto riguarda Be My Sunshine, che non dovrebbe più trovare spazio nel palinsesto pomeridiano della rete. La soap, attualmente trasmessa nel daytime di Canale 5, sarebbe quindi destinata a lasciare la televisione lineare, almeno per il momento.

Le informazioni disponibili sulla nuova programmazione confermano infatti una riorganizzazione della fascia pomeridiana che partirà dal 24 agosto.

Be My Sunshine cancellata dal pomeriggio di Canale 5

La novità più importante riguarda proprio Be My Sunshine. Dopo la presenza nel palinsesto estivo di Canale 5, la soap dovrebbe essere rimossa dalla programmazione televisiva a partire da lunedì 24 agosto.

Si tratta di una decisione legata alla necessità di fare spazio al nuovo programma di Milo Infante e di ridisegnare completamente il pomeriggio della rete.

Nelle ultime settimane Canale 5 aveva progressivamente aumentato il numero di soap turche trasmesse quotidianamente. Il risultato era un pomeriggio particolarmente affollato, con Beautiful, Forbidden Fruit, My Sweet Lie, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia famiglia concentrate in poche ore.

Con l'arrivo di Verità Nascoste, Mediaset ha quindi dovuto intervenire sulla durata e sulla collocazione di diversi appuntamenti.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 dal 24 agosto

Il nuovo schema prevede una fascia più compatta per le soap che rimarranno in onda.

Secondo le anticipazioni sulla programmazione, Tutto per la mia famiglia dovrebbe occupare lo spazio a partire dalle 14:45, mentre successivamente sarà la volta di Far Away. Alle 16:45 dovrebbe invece iniziare Verità Nascoste – Il Diario, con Milo Infante.

In sostanza, la fascia pomeridiana viene ridisegnata in questo modo:

14:45 – Tutto per la mia famiglia

15:45 – Far Away

16:45 – Verità Nascoste – Il Diario con Milo Infante

Il cambiamento segna dunque la fine dell'attuale spazio televisivo riservato a Be My Sunshine.

Tutto per la mia famiglia e Far Away restano su Canale 5

Non tutte le soap saranno però sacrificate. Tutto per la mia famiglia e Far Away continueranno infatti a essere trasmesse sulla rete ammiraglia.

La differenza rispetto alla programmazione precedente sarà soprattutto nella durata degli episodi e nella collocazione oraria. Il nuovo assetto dovrebbe garantire a entrambe uno spazio di circa un'ora complessiva prima dell'inizio di Verità Nascoste.

La riorganizzazione conferma quindi una strategia precisa: ridurre il numero di soap presenti contemporaneamente nel daytime e lasciare spazio a un programma di approfondimento e attualità.

Milo Infante debutta alle 16:45 con Verità Nascoste

La vera novità della nuova programmazione sarà Milo Infante, che approderà su Canale 5 con Verità Nascoste – Il Diario.

Il programma è previsto dalle 16:45 alle 18:45, andando così a occupare una fascia importante del pomeriggio della rete.

L'arrivo di Infante rappresenta quindi uno dei motivi principali della rivoluzione del daytime. La presenza di un programma di due ore rende inevitabile una riduzione degli spazi precedentemente dedicati alle numerose soap in onda durante l'estate.

Che fine farà Be My Sunshine?

La domanda che molti telespettatori si stanno ponendo riguarda ora il destino di Be My Sunshine.

La cancellazione dal palinsesto televisivo non significa necessariamente che la soap sia stata definitivamente eliminata dall'offerta Mediaset. L'ipotesi più concreta è infatti quella di una prosecuzione attraverso Mediaset Infinity, il portale streaming del gruppo.

Al momento, però, è opportuno distinguere tra ciò che è previsto dal nuovo palinsesto televisivo e ciò che potrebbe accadere successivamente sul fronte streaming. La permanenza di Be My Sunshine su Mediaset Infinity rappresenta un'ipotesi da seguire con attenzione, ma non equivale a una conferma di una nuova programmazione televisiva.

Il portale Mediaset Infinity offre già contenuti di Canale 5 e permette di seguire programmi e serie anche attraverso la piattaforma digitale.

Una rivoluzione per il daytime estivo di Canale 5

Il cambio di palinsesto del 24 agosto 2026 arriva dopo un'estate caratterizzata da una vera e propria scorpacciata di soap turche su Canale 5.

L'introduzione di My Sweet Lie, avvenuta a inizio agosto, aveva ulteriormente ampliato l'offerta pomeridiana, portando a sei le soap presenti nella fascia diurna della rete.

Ora Mediaset cambia nuovamente strategia. Be My Sunshine lascia spazio a un pomeriggio più strutturato, con due soap nella fascia compresa tra le 14:45 e le 16:45 e, subito dopo, il programma di Milo Infante.

Per gli appassionati della soap si tratta quindi di un cambiamento importante, ma non necessariamente della fine definitiva della serie sull'universo Mediaset.

La soap opera Be My Sunshine potrebbe continuare in streaming

Il futuro di Be My Sunshine potrebbe quindi essere legato a Mediaset Infinity.

La piattaforma rappresenterebbe una soluzione naturale per consentire agli spettatori di continuare a seguire la soap anche dopo l'uscita dal palinsesto lineare di Canale 5. Tuttavia, saranno le prossime comunicazioni ufficiali di Mediaset a chiarire modalità e tempi dell'eventuale prosecuzione in streaming.

Per il momento, dunque, la certezza riguarda soprattutto la programmazione televisiva: dal 24 agosto Be My Sunshine non dovrebbe più essere trasmessa nel pomeriggio di Canale 5, mentre Tutto per la mia famiglia e Far Away resteranno in onda prima dell'appuntamento con Milo Infante e Verità Nascoste.

Il nuovo schema in sintesi

Dal 24 agosto 2026 il pomeriggio di Canale 5 cambia volto:

14:45 – Tutto per la mia famiglia15:45 – Far Away16:45 – Verità Nascoste – Il Diario con Milo Infante

Be My Sunshine, invece, viene esclusa dal nuovo palinsesto televisivo. Per i telespettatori resta aperta la possibilità di una prosecuzione su Mediaset Infinity, che potrebbe permettere alla soap di continuare il proprio percorso al di fuori della programmazione lineare.

Il cambio conferma ancora una volta quanto sia dinamico il daytime di Canale 5 in vista della nuova stagione televisiva: le soap vengono ridistribuite, alcuni titoli vengono sacrificati e nuove produzioni conquistano spazio. Per i fan di Be My Sunshine, l'appuntamento sarà quindi con le prossime comunicazioni ufficiali per capire se la storia proseguirà esclusivamente in streaming.