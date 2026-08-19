Il film ‘Il mio amico Tempesta’, trasmesso su Canale 5, ha dominato la prima serata del 18 agosto, affermandosi come il programma più visto. La pellicola ha catturato l'attenzione di 1.721.000 spettatori, raggiungendo un significativo 15,7% di share. Questo risultato evidenzia la forte preferenza del pubblico per l'offerta cinematografica della rete, che ha nettamente superato le proposte delle altre principali emittenti televisive nazionali.

Gli ascolti delle altre reti in prima serata

Nella stessa fascia oraria, le altre reti hanno registrato i seguenti dati di ascolto.

Su Rai1, il film ‘Emma e il giaguaro nero’ ha interessato 1.497.000 spettatori, pari al 12,8% di share. Italia 1 ha proposto ‘Yoga Radio Estate’, che ha coinvolto 839.000 spettatori con il 7,9%. Rai2 ha trasmesso ‘Palermo‑Milano solo andata’, ottenendo 617.000 spettatori e il 4,9%. Poco sotto, Rai3 con ‘Io noi e Gaber’ ha radunato 562.000 spettatori e il 4,7%. Il film ‘Tre manifesti a Ebbing – Missouri’ su La7 è stato seguito da 420.000 spettatori, con il 3,8%. Sul Nove, lo spettacolo ‘Alessandro Siani – Offline’ ha attratto 412.000 spettatori e il 3,4%, un dato identico a quello registrato da ‘Le grandi domande di Freedom’ su Rete 4, che ha totalizzato 349.000 spettatori. Infine, Tv8 ha intrattenuto 319.000 spettatori con ‘Spectre’, pari al 3% di share.

Successo di Canale 5 nell'access prime time

Anche nella fascia dell'access prime time, Canale 5 ha mostrato una notevole forza. Il programma ‘La Ruota della Fortuna’ ha registrato un successo straordinario, conquistando ben 4.196.000 spettatori e un impressionante 28,7% di share. Parallelamente, su Rai1, ‘L’Eredità Summer’ ha raggiunto 2.197.000 spettatori e il 15%. Questi risultati complessivi consolidano la leadership di Canale 5 nella giornata del 18 agosto, sia nella prima serata che nell'importante fascia pre-serale, confermando la sua capacità di attrarre un vasto pubblico con le sue proposte di intrattenimento.