Il ritorno dei programmi di Maria De Filippi cambia completamente il pomeriggio di Canale 5. A settembre 2026 il daytime della rete ammiraglia Mediaset sarà profondamente riorganizzato e a farne le spese saranno soprattutto le soap turche. Tra i titoli destinati a perdere spazio figurano Far Away e Tutto per la mia famiglia, protagoniste dell'estate televisiva.

Canale 5 cambia tutto a settembre

L'estate ha regalato alle soap un ampio spazio nel pomeriggio di Canale 5. Far Away e Tutto per la mia famiglia sono state infatti protagoniste di una programmazione particolarmente ricca, arrivando anche alla messa in onda di due episodi consecutivi al giorno.

Dal 29 giugno, per esempio, entrambe le serie avevano beneficiato di un raddoppio dell'appuntamento quotidiano: Far Away occupava la fascia dalle 14.45 alle 16.50 circa, mentre Tutto per la mia famiglia proseguiva fino alle 18.45-18.50.

Una scelta legata soprattutto alla pausa estiva dei programmi abituali della rete. Con l'arrivo della nuova stagione televisiva, però, lo scenario è destinato a cambiare.

Il ritorno di Uomini e Donne riduce lo spazio per le soap

Il principale elemento di discontinuità sarà il ritorno di Uomini e Donne nel daytime di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi tornerà a occupare una parte centrale del pomeriggio, riducendo inevitabilmente gli spazi disponibili per le produzioni seriali.

A questo si aggiungerà il daytime di Amici, altro appuntamento legato a Maria De Filippi e confermato nella nuova stagione.

Il risultato sarà un pomeriggio molto più orientato verso i programmi di intrattenimento rispetto alla lunga parentesi estiva interamente dedicata alle soap.

Far Away, drastica riduzione degli episodi

Tra le soap maggiormente penalizzate ci sarà Far Away. Le indiscrezioni sulla programmazione autunnale indicano un ridimensionamento molto importante rispetto alla situazione estiva.

Secondo le anticipazioni pubblicate nelle ultime settimane, Far Away dovrebbe trovare spazio dopo Uomini e Donne, con una durata di circa 20 minuti al giorno, indicativamente nella fascia 16.05-16.25.

Si tratta di un cambiamento radicale per una serie che, durante l'estate, aveva avuto a disposizione anche oltre due ore complessive al giorno con la formula dei due episodi consecutivi.

Il passaggio a una finestra quotidiana molto più breve significa quindi un drastico taglio del minutaggio dedicato alla soap.

Tutto per la mia famiglia rischia di essere ancora più penalizzata

Situazione delicata anche per Tutto per la mia famiglia, la serie turca arrivata su Canale 5 nel giugno 2026.

La soap, il cui titolo originale è Kardeşlerim, è stata lanciata da Mediaset il 15 giugno nel pomeriggio estivo. In estate ha progressivamente conquistato uno spazio importante, arrivando a essere trasmessa con episodi doppi.

Con il ritorno dei programmi autunnali, però, lo spazio potrebbe ridursi drasticamente. Alcune anticipazioni hanno ipotizzato persino uno stop della soap nel daytime autunnale, con la possibilità di un ritorno successivamente.

Al momento è quindi necessario distinguere tra le modifiche già emerse e le ipotesi ancora soggette a variazioni: il quadro definitivo del palinsesto potrebbe infatti subire ulteriori cambiamenti prima della partenza della stagione autunnale.

Dalle maxi puntate estive a episodi molto più brevi

Il contrasto tra estate e autunno è particolarmente evidente.

Durante la stagione estiva, il pomeriggio di Canale 5 era diventato una sorta di grande contenitore dedicato alle soap turche, con Beautiful e Forbidden Fruit seguite da Far Away e Tutto per la mia famiglia.

In alcune fasi della programmazione, le due nuove dizi hanno beneficiato del doppio episodio.

Successivamente la programmazione è stata già modificata: Far Away è stata riportata a un solo episodio, mentre Tutto per la mia famiglia ha mantenuto inizialmente una presenza più ampia.

Con settembre, però, la nuova rivoluzione del daytime porterà un ulteriore ridimensionamento.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5

La logica della nuova programmazione sarà quindi molto diversa da quella estiva.

Uomini e Donne tornerà a rappresentare uno dei punti centrali del pomeriggio, seguito dagli altri appuntamenti del daytime, tra cui Amici. Le soap dovranno dunque accontentarsi di finestre decisamente più ristrette.

Per Far Away, l'ipotesi attualmente circolata è quella di un episodio breve nella fascia immediatamente successiva a Uomini e Donne. Per Tutto per la mia famiglia, invece, resta da capire quale sarà esattamente il destino nella programmazione autunnale.

Perché Mediaset riduce le soap?

La scelta risponde soprattutto alla necessità di fare spazio ai programmi storici del daytime.

Nel periodo estivo, con molte trasmissioni in pausa, le soap possono occupare fasce orarie molto più ampie. Da settembre, invece, il ritorno della programmazione ordinaria obbliga Mediaset a distribuire diversamente le ore del pomeriggio.

Il ritorno di Uomini e Donne e Amici modifica quindi gli equilibri costruiti durante l'estate e rende inevitabile una riduzione dello spazio destinato alle dizi.

Non si tratta necessariamente di una bocciatura definitiva delle soap: il loro futuro potrebbe essere legato anche agli ascolti, alle esigenze di palinsesto e alle eventuali modifiche che Mediaset deciderà di introdurre nel corso della stagione.

Far Away e Tutto per la mia famiglia, cosa succederà a settembre?

Per gli appassionati delle due serie turche, settembre si preannuncia dunque come un mese di importanti cambiamenti.

Far Away sembra destinata a rimanere nel daytime, ma con uno spazio molto più breve rispetto all'estate. Le anticipazioni parlano di circa 20 minuti quotidiani, una durata che rappresenterebbe un taglio netto rispetto alle precedenti programmazioni.

Più incerto è invece il futuro di Tutto per la mia famiglia, che potrebbe essere fortemente ridimensionata oppure uscire temporaneamente dal palinsesto pomeridiano.

La certezza è che il ritorno della stagione televisiva 2026-2027 cambierà profondamente il volto del pomeriggio di Canale 5.

Le soap perdono il ruolo da protagoniste

La programmazione estiva aveva trasformato Canale 5 in una rete fortemente caratterizzata dalle soap turche. Le serie occupavano per diverse ore consecutive il daytime, permettendo al pubblico di seguire quotidianamente le vicende di Alya e della famiglia Eren.

A settembre, invece, le soap non avranno più a disposizione blocchi di oltre un'ora al giorno come avvenuto nella fase estiva.

Il ritorno dei programmi di punta della rete segna quindi un cambio di strategia: meno spazio alle dizi e più spazio all'intrattenimento e ai programmi di Maria De Filippi.