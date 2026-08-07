Importanti novità in arrivo nel palinsesto di Canale 5 a partire da lunedì 24 agosto. Mediaset ha deciso di riorganizzare la programmazione del pomeriggio per fare spazio a un nuovo appuntamento di informazione, modificando così gli orari di alcune delle soap più seguite dal pubblico.

La principale novità riguarda l'arrivo di "Verità nascoste - Il Diario", il nuovo programma condotto da Milo Infante, che andrà in onda ogni pomeriggio nella fascia compresa tra le 16:45 e le 18:40 circa.

Cambiano gli orari di Tutto per la mia famiglia e Far Away

L'inserimento del nuovo programma comporterà uno spostamento delle soap del daytime.

Nel dettaglio, "Tutto per la mia famiglia" sarà trasmessa in anticipo rispetto all'attuale collocazione e prenderà il via alle 14:45.

Subito dopo sarà la volta di "Far Away", che andrà in onda a partire dalle 15:45, occupando la fascia che precede il debutto di "Verità nascoste - Il Diario".

Una scelta studiata per mantenere forte il traino del pomeriggio di Canale 5 e accompagnare il pubblico verso il nuovo appuntamento informativo.

La sfida con Vita in diretta Estate

La decisione di Mediaset punta anche a rafforzare la concorrenza nei confronti di Rai 1. Milo Infante sarà chiamato a confrontarsi con "Vita in diretta Estate", programma che nelle ultime settimane ha registrato risultati molto positivi, con una media compresa tra il 18% e il 19% di share.

Per questo motivo, la rete ha deciso di affidarsi al traino garantito dalle fiction e dalle soap, che continueranno a occupare una parte importante del pomeriggio prima dell'ingresso del nuovo format.

Palinsesto Canale 5 dal 24 agosto

Con la nuova programmazione, il pomeriggio di Canale 5 sarà così strutturato:

Ore 14:45: Tutto per la mia famiglia.

Tutto per la mia famiglia. Ore 15:45: Far Away.

Far Away. Dalle 16:45 alle 18:40 circa: "Verità nascoste - Il Diario" con Milo Infante.

La riorganizzazione rappresenta uno dei cambiamenti più significativi della programmazione estiva di Canale 5 e avrà l'obiettivo di consolidare gli ascolti nella delicata fascia pomeridiana, puntando su un mix di soap di successo e informazione per conquistare una fetta sempre più ampia di telespettatori.