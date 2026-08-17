Il mese di settembre porterà importanti cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Con il ritorno dei programmi della nuova stagione televisiva, la rete Mediaset si prepara infatti a riorganizzare gli spazi dedicati alle soap turche, lasciando maggiore spazio ai format di punta legati a Maria De Filippi.

Tra le produzioni destinate a subire un ridimensionamento ci sarebbe Tutto per la mia famiglia, la soap turca che nelle ultime settimane ha conquistato una fetta di pubblico nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. La serie continuerà a essere trasmessa, ma con episodi decisamente più brevi rispetto all'attuale durata.

Tutto per la mia famiglia tagliata a settembre

Il cambiamento più significativo dovrebbe arrivare a partire dal 21 settembre, quando il daytime di Canale 5 tornerà a essere occupato dai programmi tradizionali della stagione televisiva.

In particolare, con il ritorno di Uomini e Donne e l'avvio della nuova stagione di Amici, gli spazi a disposizione delle soap verranno inevitabilmente ridotti.

Per Tutto per la mia famiglia si prospetta quindi un netto ridimensionamento: la soap non dovrebbe più avere a disposizione una lunga finestra quotidiana, ma potrebbe essere proposta attraverso episodi molto più brevi, della durata di circa 20-25 minuti al giorno.

Si tratta di una differenza importante rispetto alla programmazione più ampia prevista durante il periodo estivo.

Dal 21 settembre tornano Uomini e Donne e Amici

Il motivo della riduzione è legato soprattutto al ritorno dei programmi di Maria De Filippi, elementi centrali del palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Dal 21 settembre, infatti, la programmazione dovrebbe tornare a puntare fortemente su Uomini e Donne, storico appuntamento del daytime, e sulla nuova edizione di Amici.

La scelta rientra nella tradizionale riorganizzazione autunnale della rete: con la ripartenza della stagione televisiva, gli spazi estivi vengono progressivamente ridotti per fare posto alle trasmissioni che caratterizzano il palinsesto di Canale 5 durante l'anno.

La stessa Mediaset continua a presentare Canale 5 come una rete fortemente incentrata sull'intrattenimento e sui programmi di punta del daytime, mentre le soap vengono collocate negli spazi disponibili.

Una soap da un'ora e mezza a soli 20 minuti

Il cambiamento più evidente riguarda dunque la durata quotidiana di Tutto per la mia famiglia.

Durante la programmazione estiva, la soap ha beneficiato di uno spazio molto più ampio, arrivando a occupare una parte consistente del pomeriggio. Con il ritorno dei programmi autunnali, invece, la serie dovrebbe essere compressa in una finestra di circa 20-25 minuti.

Non si tratta quindi necessariamente di una cancellazione della soap, ma di una riduzione drastica dello spazio televisivo dedicato alla serie.

Per gli spettatori questo significa che, a partire da settembre, sarà possibile assistere a una quantità decisamente inferiore di materiale inedito ogni giorno.

La storia proseguirà, ma con un ritmo di trasmissione televisiva più lento.

Canale 5 punta sui programmi di Maria De Filippi

La nuova organizzazione conferma ancora una volta il peso che i programmi di Maria De Filippi hanno nel palinsesto di Canale 5.

Uomini e Donne rappresenta uno degli appuntamenti storici della rete, mentre Amici è uno dei programmi più riconoscibili dell'offerta Mediaset dedicata al pubblico giovane e familiare.

Il ritorno dei due format comporta inevitabilmente una redistribuzione degli spazi pomeridiani. Le soap, che durante l'estate possono beneficiare di finestre più ampie, devono quindi lasciare spazio ai programmi che caratterizzano la stagione autunnale.

Una dinamica già vista in passato: per esempio, in occasione del ritorno di Amici, Canale 5 ha già modificato gli orari delle soap per inserire la striscia quotidiana del talent.

Cosa succederà agli episodi di Tutto per la mia famiglia

Per chi segue quotidianamente la serie turca, la principale conseguenza sarà dunque la necessità di abituarsi a una programmazione completamente diversa.

La soap dovrebbe continuare a essere presente nel daytime di Canale 5, ma con puntate molto più corte, intorno ai 20-25 minuti.

Questo significa che alcune trame potrebbero essere distribuite su più giornate televisive rispetto alla programmazione estiva. Gli spettatori dovranno quindi attendere più a lungo per assistere agli sviluppi delle vicende dei protagonisti.

La presenza della serie, comunque, è confermata anche nell'offerta di Mediaset Infinity, dove sono disponibili gli episodi e i contenuti dedicati alla soap.

Il nuovo daytime di Canale 5 da settembre

Il quadro che si prospetta per settembre è quindi quello di un daytime profondamente riorganizzato.

La priorità della rete tornerà a essere affidata ai programmi che hanno caratterizzato la stagione televisiva, con Uomini e Donne e Amici pronti a riprendere i rispettivi spazi.

Per Tutto per la mia famiglia, invece, si profila una permanenza nel palinsesto ma con una presenza molto più contenuta.

Il passaggio da una programmazione vicina all'ora e mezza a una finestra di circa 20 minuti al giorno rappresenterebbe un ridimensionamento significativo, soprattutto per gli spettatori che durante l'estate si sono abituati a seguire diversi episodi consecutivi.

Tutto per la mia famiglia, cosa cambia da settembre: in sintesi

La soap non dovrebbe essere cancellata , ma ridimensionata.

, ma ridimensionata. Dal 21 settembre il daytime di Canale 5 tornerà a dare maggiore spazio ai programmi della stagione.

il daytime di Canale 5 tornerà a dare maggiore spazio ai programmi della stagione. Uomini e Donne tornerà nel pomeriggio della rete.

tornerà nel pomeriggio della rete. Anche Amici riprenderà il proprio spazio quotidiano.

riprenderà il proprio spazio quotidiano. Tutto per la mia famiglia dovrebbe essere trasmessa con episodi di circa 20-25 minuti .

dovrebbe essere trasmessa con episodi di circa . La durata sarà quindi molto inferiore rispetto alla lunga programmazione estiva.

Gli spettatori dovranno prepararsi a un ritmo narrativo televisivo più lento, con una quantità inferiore di episodi trasmessi ogni giorno.

In attesa della definizione definitiva degli orari, il dato centrale è dunque il ridimensionamento di Tutto per la mia famiglia nel daytime di Canale 5.

Settembre segnerà il ritorno alla programmazione autunnale e, con essa, alla centralità dei programmi di Maria De Filippi.

Nota: gli orari e la durata esatta degli episodi possono essere modificati dalla rete; per la programmazione aggiornata è opportuno fare riferimento al palinsesto ufficiale di Canale 5 e agli aggiornamenti di Mediaset Infinity.