Rivoluzione nel pomeriggio di Canale 5 a partire da lunedì 24 agosto 2026. La rete ammiraglia Mediaset si prepara infatti a modificare nuovamente la propria programmazione, intervenendo sulla fascia dedicata alle soap e alle serie turche.

La novità più importante riguarda Beautiful, che torna con gli episodi in prima visione dopo le repliche proposte nelle ultime settimane. Cambia invece la collocazione di Far Away, che si sposta all'interno del pomeriggio.

Beautiful torna in prima visione su Canale 5

Il primo cambiamento riguarda Beautiful, una delle soap storiche della programmazione di Canale 5.

Dopo il periodo caratterizzato dalle repliche estive, da lunedì 24 agosto la soap americana torna infatti con gli episodi inediti in prima visione. Una ripartenza particolarmente attesa dal pubblico che segue quotidianamente le vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer.

La programmazione di Canale 5 conferma così l'intenzione di riportare gradualmente il daytime verso una struttura più vicina a quella abituale, dopo le modifiche effettuate durante la stagione estiva.

Secondo la guida ufficiale di Canale 5, Beautiful occupa la fascia immediatamente successiva al TG5, prima delle soap turche del pomeriggio.

Far Away cambia orario: ecco dove va

A cambiare collocazione sarà invece Far Away, la dizi turca che ha debuttato su Canale 5 lo scorso giugno.

La serie, con protagonisti Alya e Cihan, era stata inizialmente collocata nella fascia delle 14:45. Mediaset aveva lanciato la soap proprio in questa posizione, presentandola al pubblico del daytime pomeridiano.

Con la nuova organizzazione del palinsesto, però, Far Away viene spostata rispetto alla collocazione occupata nelle settimane precedenti.

Il cambiamento va letto nel quadro di una più ampia riorganizzazione del pomeriggio di Canale 5, che nelle ultime settimane ha visto alternarsi diversi titoli tra soap americane e produzioni turche.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 dal 24 agosto

La modifica più significativa, dunque, riguarda l'ordine delle trasmissioni.

Beautiful torna a essere protagonista con le puntate in prima visione, mentre Far Away cambia fascia.

L'obiettivo è quello di riorganizzare il blocco pomeridiano in vista della conclusione della programmazione estiva e del progressivo ritorno al palinsesto autunnale.

La soap turca rimane comunque una presenza importante nella programmazione della rete. Mediaset Infinity continua infatti a indicare Far Away dal lunedì al venerdì alle 14:45 nella propria scheda dedicata alla serie, a conferma della centralità del titolo nel daytime di Canale 5.

Per questo motivo, il passaggio del 24 agosto rappresenta soprattutto un nuovo assestamento della programmazione, destinato a inserirsi nella fase di transizione verso il palinsesto di settembre.

Far Away, la trama della soap turca

Al centro della storia di Far Away c'è Alya, una donna che vive in Canada insieme al marito Boran e al figlio Deniz.

La sua vita cambia improvvisamente dopo la morte del marito. Alya arriva ad Albora, in Turchia, con l'intenzione di occuparsi delle conseguenze della tragedia e conoscere meglio la famiglia del marito.

Qui entra in contatto con Cihan, figura centrale della famiglia Albora. Tra i due nasce un rapporto complesso, condizionato da segreti, conflitti familiari, rivalità e sentimenti sempre più difficili da ignorare.

La serie ha conquistato spazio nel daytime estivo di Canale 5 proprio grazie alla combinazione di dramma familiare, passioni, intrighi e colpi di scena.

Le anticipazioni pubblicate da Mediaset Infinity mostrano inoltre come il rapporto tra Alya e Cihan sia destinato a diventare sempre più tormentato.

Il ritorno di Beautiful segna la svolta verso l'autunno

Il ritorno di Beautiful in prima visione rappresenta uno dei segnali più evidenti della trasformazione del daytime di Canale 5.

Durante l'estate la rete ha sperimentato una programmazione fortemente caratterizzata dalle soap turche, con titoli come Far Away, Forbidden Fruit e altre produzioni seriali distribuite nelle diverse fasce pomeridiane.

Ora, con l'avvicinarsi della fine di agosto, il palinsesto comincia a cambiare nuovamente.

Dal 24 agosto il pubblico ritroverà quindi le puntate inedite di Beautiful, mentre Far Away sarà protagonista di un nuovo posizionamento nella programmazione.

Canale 5 cambia ancora: cosa aspettarsi

Il pomeriggio di Canale 5 si conferma dunque in continua evoluzione.

La rete sta progressivamente modificando gli equilibri tra soap americane, dizi turche e programmi del daytime, in attesa del ritorno della programmazione autunnale.

La novità più attesa è senza dubbio il ritorno di Beautiful in prima visione, che consentirà agli spettatori di tornare a seguire le nuove vicende della soap senza più gli episodi replicati delle settimane estive.

Parallelamente, Far Away non lascia Canale 5, ma continua a essere parte integrante dell'offerta pomeridiana della rete, con una collocazione destinata a cambiare nell'ambito della nuova organizzazione del palinsesto.

Il 24 agosto sarà quindi una data importante per gli appassionati delle soap di Canale 5: torna la prima visione di Beautiful e il pomeriggio della rete cambia nuovamente volto.