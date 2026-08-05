L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha scelto di affrontare pubblicamente le critiche e i commenti ricevuti sul suo aspetto fisico, ribadendo un forte messaggio di accettazione personale. Durante una recente vacanza a Ibiza, trascorsa con il compagno José Hernandez e i figli Leone e Vittoria, Ferragni ha condiviso un video in cui ha risposto apertamente alle osservazioni di chi la accusava di essere ingrassata o invecchiata. Nel suo intervento, l'influencer ha sottolineato di aver finalmente trovato un profondo equilibrio personale e di sentirsi oggi felice e pienamente sicura di sé.

Il percorso verso l'accettazione di sé

Nel video diffuso sui social, Ferragni ha spiegato che le osservazioni negative sul suo corpo non la turbano più come in passato. Questo cambiamento è frutto di un lungo e consapevole percorso di crescita personale che l'ha condotta a una maggiore sicurezza interiore. L'imprenditrice ha dichiarato di aver lavorato intensamente per raggiungere questo stato d'animo, esprimendo il desiderio di abbracciare i cambiamenti naturali che il tempo porta con sé. Con orgoglio, Ferragni si è definita una donna di trentanove anni, madre di due figli, impegnata in una relazione sana e dedita a nuovi e stimolanti progetti lavorativi. Ha inoltre rievocato i periodi della sua vita in cui, pur essendo molto magra, si sentiva profondamente insicura del proprio corpo.

Ha tenuto a precisare di non aver mai sofferto di disturbi alimentari, ma ha ammesso di aver vissuto fasi di ossessione per il cibo e per una forma fisica ideale, momenti che coincidevano con un periodo di profonda tristezza personale e difficoltà.

L'invecchiamento come privilegio: un messaggio alle giovani donne

Con un'attenzione particolare verso le nuove generazioni, Chiara Ferragni ha voluto rivolgere un pensiero significativo alle giovani donne. Le ha invitate a considerare l'invecchiamento come un privilegio e a non lasciarsi condizionare dai giudizi esterni o dalle pressioni sociali sull'aspetto fisico. L'imprenditrice ha ribadito di sentirsi profondamente grata e fortunata per la sua condizione attuale, esprimendo la volontà di imparare ad amare se stessa nella sua versione più autentica e naturale possibile.

Il suo obiettivo primario è ora quello di proteggere questa ritrovata serenità, frutto di un percorso di profonda accettazione e consapevolezza. Il tema del body shaming e dell'importanza dell'accettazione del proprio corpo è da tempo un pilastro della comunicazione pubblica di Ferragni, che lo ha spesso affrontato per sensibilizzare il suo vasto pubblico.

Chiara Ferragni: l'imprenditrice digitale

Chiara Ferragni è riconosciuta a livello internazionale come un'influencer e imprenditrice digitale italiana di spicco. La sua fama è legata principalmente al suo lavoro nel settore della moda e alla sua massiccia presenza sui social media. Fondatrice del celebre blog The Blonde Salad, ha intrapreso numerose collaborazioni con brand di rilievo globale.

Nel corso degli anni, Ferragni ha saputo costruire un'immagine pubblica che unisce con successo il mondo imprenditoriale a quello familiare, affermandosi come un punto di riferimento e un modello per molte giovani donne.