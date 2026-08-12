Il Paradiso delle Signore 11 riparte con una tragedia destinata a cambiare per sempre la storia di Marcello Barbieri. La nuova stagione della soap di Rai 1 prenderà il via lunedì 7 settembre 2026, riportando il pubblico nella Milano del 1967, a pochi mesi dalle grandi trasformazioni sociali e culturali che accompagneranno l’Italia verso il Sessantotto.

Ma il vero colpo di scena riguarda Rosa Camilli. Secondo le anticipazioni circolate nelle ultime settimane, la giornalista non sarebbe destinata a superare il delicato intervento al cuore affrontato alla fine della precedente stagione.

La sua morte aprirebbe così l'undicesimo capitolo con uno dei momenti più drammatici mai vissuti da Marcello.

Il Paradiso delle Signore 11: Rosa muore, Marcello distrutto

La partenza della nuova stagione sarà quindi tutt'altro che tranquilla. Rosa Camilli potrebbe morire dopo l'operazione al cuore, lasciando Marcello Barbieri completamente devastato.

Il dolore dell'uomo sarà uno degli elementi centrali delle prime puntate. Pietro Masotti, interprete di Marcello, aveva già anticipato un avvio particolarmente difficile per il suo personaggio, parlando di un periodo segnato da una profonda tristezza.

La vicenda assume un peso ancora maggiore considerando che Rosa e Marcello sembravano finalmente aver trovato un equilibrio.

La loro storia, arrivata a un momento di apparente serenità, rischia dunque di essere spezzata nel modo più tragico possibile.

Una precisazione importante sulla morte di Rosa

C'è però un elemento da non sottovalutare: la morte di Rosa non risulta esplicitamente confermata nella presentazione ufficiale della stagione. Alcune anticipazioni riportano il tragico destino della giornalista come un fatto ormai acquisito, mentre altre fonti invitano ancora alla prudenza.

Per questo, il destino di Rosa resta uno dei misteri più forti dell'undicesima stagione. La soap potrebbe puntare proprio sull'effetto sorpresa, giocando con le aspettative del pubblico.

Marcello cambia: il lutto potrebbe riaprire vecchie ferite

Se la morte di Rosa sarà confermata, Marcello sarà inevitabilmente uno dei protagonisti assoluti dell'inizio di stagione.

Il lutto potrebbe spingerlo a rimettere in discussione le proprie scelte, i rapporti personali e persino il futuro al Paradiso. Un Marcello ferito potrebbe inoltre diventare più vulnerabile alle pressioni familiari e sentimentali che hanno caratterizzato le sue vicende negli ultimi anni.

Ed è proprio qui che potrebbe riaprirsi un capitolo particolarmente interessante: Adelaide.

Il rapporto tra Marcello e la contessa ha attraversato una lunga serie di avvicinamenti, separazioni e conflitti. La morte di Rosa potrebbe modificare nuovamente gli equilibri, anche se questo non significa automaticamente un ritorno di fiamma.

Il Paradiso delle Signore 11 ambientato nel 1967

L'undicesima stagione farà un salto dentro un anno particolarmente significativo della storia italiana.

Siamo nel 1967, alla vigilia del Sessantotto. Milano è una città in trasformazione e anche il grande magazzino dovrà confrontarsi con una società sempre più moderna.

Il nuovo ciclo dovrebbe quindi intrecciare le vicende sentimentali dei protagonisti con temi legati a cambiamenti generazionali, emancipazione femminile, nuove aspirazioni professionali e trasformazioni culturali.

È proprio questo uno degli elementi che potrebbe dare alla stagione un'identità diversa rispetto alle precedenti.

Nuovi personaggi e nuovi equilibri al Paradiso

La nuova stagione porterà anche nuovi ingressi nel cast.

Le anticipazioni parlano di sette nuovi personaggi pronti a entrare nelle dinamiche del grande magazzino milanese.

Tra le novità più interessanti c'è Elisa, destinata a prendere il posto di Irene nel ruolo di capocommessa. Il suo carattere severo e metodico promette di modificare sensibilmente l'atmosfera nel reparto delle Veneri.

Il Paradiso, insomma, dovrà fare i conti con una nuova organizzazione e con rapporti professionali completamente da ridefinire.

Irene lascia il posto a Elisa: cosa succederà alle Veneri?

L'arrivo di Elisa rappresenta uno dei cambiamenti più importanti per il grande magazzino.

La nuova capocommessa non sembra intenzionata a lasciare spazio a improvvisazioni. Il suo modo di lavorare, più rigido e disciplinato, potrebbe creare immediatamente tensioni con le Veneri.

La domanda è inevitabile: come reagiranno le ragazze del Paradiso alla nuova responsabile?

Il reparto potrebbe diventare così uno dei nuovi teatri di scontri, alleanze e rivalità dell'undicesima stagione.

Odile pronta a partire con il botto

Grande attenzione anche per Odile, che secondo le anticipazioni si prepara a vivere un inizio di stagione particolarmente movimentato.

Arianna Amadei aveva anticipato che le nuove vicende del personaggio sarebbero partite "col botto", lasciando intendere che una grande verità potrebbe emergere proprio all'inizio della stagione.

Il mistero potrebbe riguardare ancora una volta le sue origini e la questione della paternità, un tema destinato a riaccendere tensioni e interrogativi.

Riccardo Guarnieri torna a Milano

Ma le sorprese non finiscono qui.

Uno dei ritorni più clamorosi dell'undicesima stagione è quello di Riccardo Guarnieri, personaggio storico della soap interpretato da Enrico Oetiker.

Il suo ritorno a Milano, dopo anni di assenza, rappresenta un vero terremoto narrativo. Riccardo conosce profondamente il mondo del Paradiso e il suo passato è legato a molti dei protagonisti storici della soap.

Il suo rientro potrebbe quindi riaprire vecchie questioni e riportare in superficie storie che sembravano definitivamente concluse.

Enrico resta: una conferma importante

Tra le notizie che hanno rassicurato i fan c'è anche la permanenza di Enrico Brancaccio.

Le immagini dal set hanno smentito le voci di un possibile addio di Thomas Santu, confermando la presenza del personaggio nell'undicesima stagione.

Una conferma importante perché Enrico è ormai diventato uno dei volti centrali della soap e la sua storia rappresenta uno dei fili narrativi più seguiti.