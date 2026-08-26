La sesta e ultima stagione di "Emily in Paris" debutterà su Netflix il 24 dicembre 2026, concludendo la popolare serie. In produzione tra Francia e Grecia, vedrà Lily Collins (Emily Cooper) e il cast, tra cui: Philippine Leroy‑Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Minnie Driver (Princess Jane) e Paul Forman (Nico).

Il creatore Darren Star ha voluto che questa stagione fosse "la più grande di sempre", portando Emilyin nuove location, come la Grecia.

Ha evidenziato l'opportunità di viaggiare e scoprire nuove culture in Europa, un'esperienza che ha voluto trasmettere al pubblico tramite la protagonista.

La trama vedrà Emily affrontare nuove ambizioni e amori, compiendo scelte decisive che metteranno alla prova la sua lealtà. Conflitti professionali e relazioni in evoluzione la spingeranno a riconsiderare il suo futuro, culminando in una scelta cruciale tra carriera, cuore e la vita costruita a Parigi.

Le ambientazioni finali: Francia e Grecia

Le riprese tra Francia e Grecia arricchiscono la narrazione con nuove suggestioni visive, rafforzando l'idea di viaggio e cambiamento nell'evoluzione di Emily. La serie è prodotta da Paramount Television Studios, Darren Star Productions e Jax Media, con un team di produttori esecutivi a garanzia di continuità e successo internazionale.

Il fenomeno globale "Emily in Paris"

"Emily in Paris" si è affermata come uno dei titoli di punta di Netflix, conquistando un vasto pubblico grazie all'ambientazione parigina, alla narrazione brillante e al mix di sogni e cultura europea. L'inclusione della Grecia espande il contesto, evidenziando la diversità culturale europea, come sottolineato da Darren Star. La serie si è distinta per l'attenzione alle ambientazioni iconiche di Parigi, costruendo una fedeltà di pubblico internazionale e diventando un fenomeno globale. Il coinvolgimento di attori di fama globale, al fianco di Lily Collins, ha mantenuto alto l'interesse e la qualità fino alla conclusione.