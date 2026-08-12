I Campionati Europei di Atletica, trasmessi su Rai2, hanno conquistato un vasto pubblico, registrando ben 1.823.000 spettatori e un significativo 13,8% di share. L'evento sportivo si è distinto nella serata televisiva, affermandosi tra le proposte più seguite dei canali generalisti e confermando il forte interesse degli italiani per l'atletica leggera.

La sfida degli ascolti in prima serata

Nel panorama delle principali emittenti, Canale 5 ha presentato il film ‘Fino all’ultimo indizio’, che ha attratto 1.617.000 spettatori, raggiungendo un 15,7% di share.

Su Rai1, la pellicola ‘Upgraded – Amore, arte e bugie’ ha catturato l'attenzione di 1.227.000 spettatori, con un 10,7% di share. Fuori dal podio, Italia 1 ha proposto ‘Yoga Radio Estate’, seguito da 766.000 spettatori e un 8,3% di share, mentre La7 con ‘In Onda Prima Serata’ ha totalizzato 619.000 spettatori, pari al 4,9% di share.

Il successo dell'access prime time

Nella strategica fascia dell'access prime time, il quiz ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha dominato la scena, coinvolgendo 3.775.000 spettatori e ottenendo un impressionante 26,4% di share. Anche ‘L’Eredità Summer’, in onda su Rai, ha registrato un ottimo risultato con 2.169.000 spettatori e il 15,2% di share. Questi dati evidenziano la consolidata attrattiva dei game show nella fascia preserale, ma al contempo sottolineano la capacità degli eventi sportivi di mantenere un pubblico fedele e numeroso anche in altre fasce orarie.

L'atletica leggera: un trend in crescita

Il positivo riscontro ottenuto dagli Europei di Atletica su Rai2 si inserisce in un trend favorevole per la disciplina, che già in precedenti occasioni aveva generato ascolti elevati durante le trasmissioni di eventi internazionali sulla Rai. La costante capacità dell’atletica di coinvolgere un vasto pubblico si conferma anche con le più recenti rilevazioni, ribadendo l'interesse crescente verso le competizioni sportive, in particolare quelle trasmesse in prima serata.