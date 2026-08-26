L'annuncio è ufficiale: Fabio Canino, figura storica del programma Ballando con le Stelle, ha comunicato la sua decisione di lasciare il ruolo di giudice dopo ben diciassette anni di presenza ininterrotta. La notizia, diffusa il 26 agosto 2026 tramite una storia sui suoi canali social, segna un momento di svolta per lo show di Rai 1 e per lo stesso Canino, che ha espresso il desiderio di intraprendere nuove strade.

«Dopo diciassette anni di onorata carriera da giudice ho deciso di lasciare perché è il momento di fare altre cose. Bisogna avere il coraggio di lasciare la strada maestra e tentare delle strade anche se non si sa cosa succederà», ha dichiarato Canino, sottolineando la necessità di un cambiamento.

Il popolare volto televisivo ha riflettuto sulle esperienze recenti, inclusa l'onorificenza di cavaliere: «Questa estate sono successe talmente tante cose belle che magari qualcuna potrebbe portare delle novità. Per esempio essere diventato cavaliere. Forse il bancone di Ballando non mi basta più? Forse voglio la tavola rotonda come i cavalieri? Chi lo sa?». Non è mancata una battuta ironica rivolta a Pier Silvio Berlusconi: «Essendo stato io il primo a fare il tavolo in televisione, Pier Silvio io son pronto adesso, se vogliamo».

L'addio di Canino giunge in un periodo di fermento per Ballando con le Stelle, che si prepara a lanciare la sua ventunesima edizione a ottobre. Le anticipazioni suggeriscono numerosi cambiamenti, in particolare all'interno della giuria.

Canino ha ammesso che la decisione non è stata semplice, frutto di una riflessione durata un anno: «Era nell’aria. Per la verità è un anno che ci penso... Lascio la giuria del mio amato Ballando con le stelle. Beh, dopo diciassette anni di onorato servizio ci sta. Ma è sempre una parte di me quindi non è stato facile anche se ogni esperienza, anche se bellissima, prima o poi deve terminare».

Il percorso di Canino e i futuri impegni

Nel corso della sua lunga permanenza, Canino ha sempre interpretato il suo ruolo con una filosofia ben precisa: «In quella giuria ho cercato sempre di stare un passo indietro senza fare il fenomeno, cercando di divertirmi con i concorrenti e non dei concorrenti». Ha voluto inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al pubblico, includendo anche coloro che non sempre hanno condiviso le sue opinioni: «Grazie a tutto il pubblico (anche a quello che non condivideva le mie scelte...) che per anni mi ha seguito, criticato, commentato, incitato, incensato, offeso, amato, odiato.

Ci siamo comunque divertiti, no?». Questo messaggio evidenzia il legame profondo e autentico che ha saputo costruire con gli spettatori.

L'ex giudice ha minimizzato l'impatto della sua uscita, affermando: «Per carità, niente di drammatico! Nessuno si strapperà i capelli per la mia uscita dalla giuria». I suoi impegni futuri sono già definiti: dal 12 settembre riprenderà la sua trasmissione su Radio Capital e sarà in tournée teatrale con lo spettacolo Il Brutto Anantroccolo, dimostrando una continuità nella sua carriera artistica al di fuori del talent show.

Ballando con le Stelle: un'istituzione televisiva

Ballando con le Stelle, trasmesso su Rai 1 dal 2005 e condotto da Milly Carlucci fin dalla prima edizione, si è affermato come uno dei talent show più longevi e amati della televisione italiana.

Ispirato al format internazionale Dancing with the Stars, il programma vede personaggi famosi sfidarsi in complesse coreografie di danza. La giuria, con le sue personalità e competenze, ha sempre rappresentato un elemento cardine del successo dello show, influenzando le dinamiche e il giudizio del pubblico.

La presenza di Fabio Canino nella giuria sin dalle primissime edizioni lo ha reso una delle voci più riconoscibili e influenti del programma. Per diciassette edizioni consecutive, i suoi giudizi, spesso caratterizzati da ironia e attenzione all'aspetto umano delle performance, hanno contribuito a forgiare l'identità dello show, affiancando altri colleghi giudici di grande popolarità. La sua partenza segna la fine di un'era per il programma.

L'uscita di Canino si inserisce in una più ampia strategia di rinnovamento per Ballando con le Stelle, che, pur mantenendo la sua struttura originale di successo, cerca costantemente di introdurre elementi di novità. La ventunesima edizione, in partenza a ottobre 2026, si preannuncia quindi come un'edizione di transizione, con attesi cambiamenti sia nella composizione della giuria che tra i concorrenti in gara, confermando la volontà del programma di evolversi e sorprendere il suo vasto pubblico.