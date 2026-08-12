La nuova puntata di Far Away, in onda giovedì 13 agosto alle 16:15 su Canale 5, porterà al centro della storia il rapporto estremamente complicato tra Alya e sua madre Fikriye. Dopo tutto quello che è accaduto tra loro, le tensioni torneranno a farsi sentire e Alya arriverà a prendere una posizione molto netta.

La donna non sembrerà infatti disposta a trascorrere altro tempo insieme alla madre e chiederà a Cihan di intervenire affinché Fikriye lasci la villa il prima possibile.

Lo scontro tra Alya e Fikriye

La presenza di Fikriye nella vita di Alya continuerà a rappresentare una fonte di forte disagio.

Tra le due esistono ferite profonde e questioni irrisolte che rendono praticamente impossibile un rapporto sereno.

Nel corso della puntata, la situazione arriverà a un nuovo punto di rottura. Alya discuterà con sua madre e, al termine del confronto, apparirà ancora più determinata a prendere le distanze da lei.

Nonostante le circostanze abbiano portato nuovamente Fikriye vicino alla famiglia, Alya non riuscirà a mettere da parte ciò che è accaduto in passato. Per questo motivo chiederà a Cihan di fare in modo che la donna venga mandata via al più presto.

Una richiesta che metterà Cihan in una posizione delicata. L'uomo dovrà infatti confrontarsi con le ragioni di Alya e comprendere quanto siano profonde le ferite che la legano al proprio passato.

Alya finalmente parla con Cihan del suo passato

Dopo il litigio con Fikriye, Alya deciderà di confidarsi con Cihan. Per la prima volta riuscirà ad aprirsi maggiormente e gli spiegherà perché nei confronti della madre prova un'ostilità così forte.

Sarà un momento particolarmente importante per Alya, che racconterà al marito alcuni aspetti dolorosi della propria storia personale. Dietro il suo atteggiamento apparentemente duro nei confronti di Fikriye si nasconde infatti un passato fatto di sofferenze e avvenimenti che hanno lasciato ferite ancora aperte.

Cihan ascolterà quindi le parole di Alya e avrà la possibilità di conoscere una parte della sua vita che fino a quel momento era rimasta in gran parte nascosta.

Questa confidenza potrebbe rappresentare un passaggio importante anche nel rapporto tra Alya e Cihan. Condividere esperienze così dolorose significa infatti permettere all'altro di comprendere meglio le proprie paure, le proprie reazioni e anche le ragioni di alcune scelte.

La puntata del 13 agosto sarà quindi soprattutto dedicata ai sentimenti e ai segreti del passato. Alya sarà costretta a confrontarsi ancora una volta con una figura che le provoca sofferenza, ma allo stesso tempo troverà in Cihan una persona con cui poter finalmente condividere ciò che ha vissuto.

Il confronto con Fikriye potrebbe dunque essere soltanto l'inizio di una nuova fase, nella quale Alya proverà a liberarsi definitivamente dal peso di ciò che è accaduto e Cihan sarà chiamato a starle accanto comprendendo fino in fondo le ragioni del suo dolore.