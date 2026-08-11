Nuovi sviluppi attendono i protagonisti di Far Away nella settimana compresa tra lunedì 17 e venerdì 21 agosto. I prossimi episodi della serie turca saranno caratterizzati da rivelazioni dolorose, salvataggi, minacce e momenti di festa che rischieranno di essere oscurati da vecchi rancori. A tenere banco sarà soprattutto la situazione di Fikriye, la cui salute nasconde una verità che lascerà Alya profondamente colpita. Nel frattempo, Alya e Cihan saranno impegnati in una delicata missione per riportare Deniz a casa, mentre Sadakat arriverà a meditare una vendetta che potrebbe avere conseguenze molto serie.

Fikriye scopre la sua malattia, Alya decide di aiutarla

La settimana comincerà con un momento di grande preoccupazione. Dopo il confronto con Alya, Fikriye perderà i sensi e sarà necessario trasportarla in ospedale. Alya, venuta a conoscenza del ricovero, si informerà immediatamente sulle sue condizioni.

Sarà proprio in questa circostanza che emergerà una verità particolarmente dolorosa: Fikriye è malata di tumore. La scoperta cambierà inevitabilmente il modo in cui Alya guarderà alla situazione e renderà ancora più complesso il rapporto tra le due donne.

Nel frattempo, Alya e Cihan riusciranno finalmente a trovare Deniz. Dopo una ricerca tutt'altro che semplice, i due porteranno a termine il salvataggio del bambino e potranno fare ritorno a casa insieme a lui.

Una volta compresa la gravità delle condizioni di Fikriye, Alya e Cihan decideranno inoltre di compiere un gesto importante nei suoi confronti. I due le proporranno di trasferirsi alla Villa durante il periodo delle cure, così da poterle garantire maggiore assistenza e starle vicino in una fase tanto delicata.

La minaccia di Sadakat e il ritorno di Mine

Anche sul fronte degli altri protagonisti non mancheranno situazioni pericolose. Kaya avrà infatti modo di incontrare Zerrin in un locale, dove la donna si troverà insieme a Demir. Un incontro che potrebbe riaprire vecchie tensioni e creare nuovi interrogativi.

Intanto Sadakat sarà animata da sentimenti tutt'altro che pacifici. La donna chiederà ad Hasan di dirle dove si trova Ugur, lasciando intendere di volerlo affrontare con intenzioni estremamente pericolose.

Fikriye ascolterà però casualmente la conversazione e, preoccupata per ciò che potrebbe accadere, avviserà immediatamente Alya.

Alya non resterà a guardare e deciderà di intervenire per impedire che Sadakat porti avanti il suo piano.

In mezzo a tutti questi problemi arriverà anche un momento che dovrebbe essere dedicato esclusivamente alla gioia della famiglia. Gli Albora si prepareranno infatti a celebrare la circoncisione di Deniz, seguendo la tradizione e organizzando i festeggiamenti per il bambino.

La serenità, però, potrebbe durare poco. Proprio mentre la famiglia sarà riunita per celebrare l'importante occasione, tornerà a farsi sentire Mine. La donna arriverà carica di rancore e la sua presenza rischierà di riportare alla luce tensioni che sembravano ormai lontane.

La settimana di Far away si preannuncia quindi particolarmente intensa: dalla drammatica scoperta sulla salute di Fikriye al salvataggio di Deniz, passando per la minaccia contro Ugur e fino al ritorno di Mine, i protagonisti saranno ancora una volta costretti ad affrontare situazioni difficili e sentimenti impossibili da mettere da parte.