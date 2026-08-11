Cihan si tufferà nel fiume e salverà la vita a Deniz nelle prossime puntate di Far Away: Alya sarà disperata e Sadakat le starà vicino.

Le anticipazioni tv rivelano che Deniz sparirà nel nulla e sarà ritrovato in riva al fiume. Il bambino, però scivolerà in acqua e la corrente lo porterà via. Saranno minuti interminabili per Alya e Sadakat che vedranno il fiume travolgere anche Cihan e Kaya.

Paura per Deniz in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Ugur terrà in pugno Alya per costringerla a seguirlo in Canada. L'uomo darà alla dottoressa due giorni: se lei non si deciderà a partire, Ecmel saprà tutto sulle origini di Deniz.

Alya avrà molta paura, ma non avrà intenzione di lasciare villa Albora, soprattutto perché crederà che Cihan sia l'unico che possa proteggere lei e suo figlio. Quando tutti gli adulti saranno impegnati, Deniz telefonerà a CIhan chiedendogli di portarlo a visitare il suo pony al più presto. Dopo pochi minuti, il gelo cadrà su villa Albora: Sadakat si renderà conto che Deniz non c'è da nessuna parte e temerà il peggio. "Ecmel ha rapito Deniz", dirà disperata a Cihan al telefono. L'uomo si precipiterà alla villa e partiranno le ricerche. Sahin telefonerà subito a suo padre per sapere se sia stato lui a rapire il bambino, ma Ecmel si dichiarerà del tutto estraneo ai fatti.

Sadakat e Alya: l'abbraccio inaspettato

Nelle prossime puntate di Far Away, dopo minuti di panico, Alya e Cihan avranno un'idea perché ricorderanno che il bambino voleva vedere il pony. La servitù spiegherà che poco prima è arrivato il camion delle verdure e quindi si farà sempre più concreta la possibilità che il bambino vi sia salito pensando di andare dal suo pony. Quando rintracceranno il camion, Alya e Cihan vi troveranno un giocattolo di Deniz dentro e si metteranno disperatamente a cercare il bambino per i campi. Lo troveranno dopo diversi minuti in riva al fiume, ma quando Deniz si girerà per parlare con sua madre cadrà nel fiume. Cihan e Kaya correranno a tuffarsi mentre Sadakat abbraccerà Alya nella disperazione. A un certo punto tutti spariranno dalla vista e la corrente, troppo forte, farà temere il peggio. Cihan riemergerà dopo diversi minuti e porterà Deniz sano e salvo a riva.