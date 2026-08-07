Zerrin proverà a togliere la vita a Demir a letto nelle prossime puntate di Far Away: la ragazza colpirà con tutta la sua forza, ma alla fine Baybars se la caverà con una ferita al braccio.

Le anticipazioni tv rivelano che Nadim correrà in aiuto di suo figlio e punterà l'arma contro Zerrin. L'uomo sarà pronto a fare fuoco contro sua nuora senza alcuna pietà. Demir, però, difenderà sua moglie e non permetterà a suo padre di farle del male.

Il cuore spezzato di Kaya in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che la corsa disperata di Kaya non impedirà le nozze di Zerrin e Demir.

I due innamorati dovranno rassegnarsi a una vita lontani, ma per il fratello di Cihan sarà davvero difficile accettare la nuova realtà. Demir non perderà occasione per provocare il suo rivale e una sera, quando lo incontrerà in un ristorante, approfitterà della situazione. Demir sarà con Zerrin e dopo aver visto Kaya metterà in bella mostra un prezioso regalo per il compleanno di sua moglie. Le risate di Baybars faranno scattare Kaya che non ascolterà i consigli di Kadir e si dirigerà verso il suo nemico per affrontarlo. Quando Zerrin vedrà il suo amato correre incontro al pericolo, abbraccerà Demir per scoraggiarlo. Kaya avrà per l'ennesima volta il cuore spezzato e andrà via in lacrime. Zerrin soffrirà terribilmente nel vedere il suo amato in quel modo e quando tornerà a casa penserà ad una vendetta contro Demir.

Nadim pronto alla vendetta contro Zerrin

Nelle prossime puntate di Far Away, Zerrin sorprenderà Demir mettendosi a letto accanto a lui. Le sue intenzioni, però, saranno tutt'altro che amorevoli. Zerrin impugnerà un coltello con cui tenterà di togliere la vita a Demir. La ragazza colpirà con tutta la sua forza suo marito che però avrà i riflessi pronti e riuscirà a fermare il braccio di sua moglie. Zerrin non mollerà il colpo e, lottando, alla fine riuscirà a ferire Demir. Baybars se la caverà, ma Nadim sarà sconvolto per l'accaduto e punterà la sua arma contro Zerrin per il grave affronto a suo figlio. Nonostante la ferita, Demir urlerà contro suo padre e gli intimerà di non torcere un capello a Zerrin. Nadim sarà costretto ad abbassare l'arma.