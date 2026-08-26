Cihan scoprirà che suo fratello Boran è vivo nelle prossime puntate di Far Away e resterà senza parole accanto al suo letto.

Le anticipazioni tv rivelano che le indagini di Cihan lo porteranno a Istanbul, in una struttura in cui Boran è ricoverato. L'uomo non crederà ai suoi occhi, ma avrà ancora molte risposte da trovare. Perché suo fratello è stato fatto credere morto?

Cihan in cerca della verità in Far Away

Le anticipazioni di Far Away annunciano importanti sviluppi sul caso di Boran. Cihan continuerà a cercare il vero colpevole dell'incidente che ha provocato la morte di suo fratello, ma le tracce prenderanno una piega decisamente inaspettata.

Il marito di Alya, infatti, quando andrà sulla tomba di suo fratello vi troverà una donna sconosciuta che piange. "Qui giace mio marito", dirà la donna prima di andare via. Cihan rivedrà solo dopo diverse settimane quella sconosciuta e la incontrerà per caso in ospedale. Questa volta, l'uomo non potrà lasciarsi sfuggire l'occasione e Emel rivelerà che la tomba su cui piangeva era quella di suo marito Omer, non quella di Boran Albora. La donna non riuscirà a dire altro perché avrà una grave crisi, ma Cihan avrà un'importante pista da seguire a Istanbul. L'uomo partirà con i suoi uomini, soprattutto per capire chi fosse Omer e perché giace nella tomba di suo fratello, ma ciò che scoprirà sarà molto di più.

Cihan senza parole: suo fratello non è morto

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan arriverà a Istanbul e si imbatterà in un orologiaio che gli dirà di non conoscere Emel. In compenso, nel suo cassetto, Cihan scorgerà il rosario di suo fratello e capirà che l'uomo ha mentito. All'uscita dal negozio, Abora seguirà l'orologiaio che si dirigerà in una grande struttura e aprirà la stanza con una chiave. Cihan fermerà l'uomo con la sua arma e gli chiederà di farsi da parte. Una volta entrato, il protagonista sposterà la tenda e scoprirà qualcosa che non avrebbe mai immaginato. Su un letto ci sarà Boran Albora, ancora vivo anche se attaccato a delle macchine. Cihan non potrà trattenere la grande emozione di sapere che il suo amato fratello è ancora vivo. Resterà da capire perché qualcuno abbia fatto credere che Boran fosse morto.