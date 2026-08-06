Le anticipazioni delle nuove puntate di Far away che andranno in onda dal 10 al 14 agosto su Canale 5 riserveranno tantissime sorprese ai telespettatori. Nare deciderà di divorziare e Cihan l'aiutera contro il parere di tutti. Alya scoprirà qualcosa di sorprendente sulle origini di Deniz, per poi subire le avancas e i ricatti di Ugul. Infine, Demir subirà un duro colpo negli affari a causa dei suoi rivali, gli Albora.

Cihan licenzia Ugur

Nare informerò la sua famiglia di voler divorziare ma Sadakat non sarà d'accordo a differenza del fratello, Cihan, che prenderà le sue difese.

L'uomo kon si limitera sostenere la sorella ma gli proporrà anche di mandare a chiamare Erol in modo da avviare le carte per ottenere il divorzio il prima possibile.

Kaya chiederà ad Alya di non lavorare più nell'ospedale di Demir, ma la giovane si rifiuterà perché non vuole perdere il suo posto di lavoro. Intanto, Cihan acquisirà una parte delle quote dell'ospedale per avere la facoltà di poter licenziare immediatamente Ugur. Alya lo verrà a sapere e ne rimarrà molto stupita.

Alya scopre chi è il padre di Bomel

Ecmel e Halis cercheranno di convincere Sahin ad aiutare Demir, ma l'uomo rifiuterà categoricamente perchè ancora troppo arrabbiato per quello che è successo alla sorella. Cihan lo verrà a sapere e cercherà di portarlo dalla sua parte, cedendogli dei terreni.

Il suo gesto però finirà per far arrabbiare ancora di più il povero Sahin.

Ugur continuerà le sue tattiche di seduzione con Alya, ma ogni suo tentativo risulterà vano. Alla fine, l'uomo inviterà la donna ad un incontro e le rivelerà che il vero padre di Bomel è Ecmel. Nonostante ciò, Alya non cederà alle sue lusinghe ed Ugur deciderà di ricattarla, minacciando di raccontare la verità sulle origini di Deniz ad Ecmel se lei non au recherà in Canada con lui.

Fikirye incontra Alya

La madre naturale di Alya, Fikirye, si presenterà alla villa per parlare con la figlia, ma quest'ultima si rifiuterà di vederla. La giovane giustifichera la sua scelta, adducendo di essere ancora troppo arrabbiata con la madre biologica perché la vendette per soldi alla sua famiglia adottiva.

Alla fine però Fikirye ed Alya riusciranno a chiarirsi almeno in parte.

Demir andrà su tutte le furie quando scoprirà che gli Albora hanno sostituito il carico di droga con dello zucchero. Quello che l'uomo non sa è che Kaya sta cercando di convincere in tutti i modi Zerrin a ribellarsi a lui.