Negli episodi della soap turca Far Away che andranno in onda dal 10 al 14 agosto 2026, Nare Albora (Sahra Şaş) sarà intenzionata a mettere fine al suo matrimonio con Ozkan Bulut (Yunus Eski), a causa dei loro continui litigi.

Fikriye Gürdel (Nursel Köse), la vera madre della protagonista Alya Smith (Sinem Ünsal), invece confesserà a Cihan Albora (Ozan Akbaba) di essere malata, quando la inviterà ad andarsene da Mardin.

Alya apprende che il suo defunto marito Boran era figlio di Ecmel

Nare comunicherà ai suoi familiari di voler divorziare dal marito Ozkan, ma sua madre Sadakat si opporrà subito.

Sempre a proposito di quest’ultima, non la prenderà bene, quando suo figlio Cihan deciderà di cedere delle proprietà a Sahin.

Intanto, gli uomini di Demir cadranno in una trappola di Kadir, Muzaffer e Kaya. Ben presto, Demir si infurierà, appena verrà a conoscenza che il carico di droga è stato sostituito dagli Albora.

Spazio anche al dottor Ugur, che spiazzerà Alya durante un loro incontro, rivelandole che in realtà il suo defunto primo marito Boran era figlio di Ecmel.

Alya racconta il suo difficile passato al marito, Cihan offre del denaro a Fikriye

Successivamente, a Mardin arriverà Fikriye, una donna che si rivelerà essere la madre biologica di Alya. Quest’ultima respingerà la donna che l’ha partorita per averla abbandonata da piccola, e dirà al marito Cihan di cacciarla dalla villa.

Subito dopo, Alya si sfogherà con Cihan sul suo difficile passato, e gli spiegherà la ragione per cui odia sua madre.

Per terminare, Cihan offrirà del denaro a Fikriye in cambio della sua partenza, e in tale circostanza scoprirà che la donna ha poco tempo da vivere a causa di una grave malattia.

Riepilogo sullo scontro tra Cihan e Ugur

In precedenza, anche Alya ha chiesto il divorzio al marito Cihan e non ha voluto sentire ragioni. Tuttavia, quest’ultimo non ha avuto alcuna intenzione di lasciar andare la moglie. L’uomo è andato su tutte le furie, appena il dottor Ugur ha offerto il suo aiuto ad Alya, dandole il contatto di un avvocato. Cihan ha picchiato Ugur, e gli ha ordinato di stare lontano da sua moglie. Per finire, dopo la sfuriata di gelosia, Cihan ha costretto Alya a tornare alla tenuta.