Le anticipazioni delle nuove puntate della soap turca, Far away, che vanno dal 24 al 28 agosto, annunciano che proseguiranno i tentativi di fuga da parte di Ugur fino a quando non andrà incontro ad una morte prematura dopo aver incontrato Demir. Nel frattempo, Nare soffrirà così tanto per l'esito inaspettato della sua causa che finirà per compiere un gesto autolesionistico che la porterà in fin di vita. Infine, Cihan scoprirà il segreto di Fikirye prima che un uomo misterioso attenti alla sua vita sotto gli occhi di Hasan.

Cihan scopre che Fikirye è stata in carcere

Gli uomini di Cihan riusciranno a trovare l'auto di Ugur, senza sapere che lui si nasconde poco lontano in casa di Mine. Sarà proprio lì che il medico verra ha sapere che gli operatori Umanitar possono offrigli un pass per lasciare il paese al più presto possibile. Nel frattempo, Cihan chiederà ad Erol di indagare su Fikirye, scoprendo che è stata in carcere 9 anni per omicidio. Più tardi, l'uomo ordinerà senza successo a Ozkan di divorziare da Nare, arrivando anche a minacciarlo. Spaventato per la sua incolumità, Ozkan chiederà protezione a Demir.

Demir carttura Ugur

Mine cercherà di aiutare Ugur a scappare ma Demir li intercetterà, sabotando il loro piano e catturando il medico.

Nel corso della sua confessione su Boran arriveranno i fratelli Albora, permettendo ad Ugur di fuggire. Nel corso della fuga però l'uomo verrà investito da un'auto, morendo sul colpo.

Nare ha bisogno di un trapianto

Il giorno dell'udienza per il divorzio, il giudice rigetterà la richiesta di Nare a causa dell'interferenza della madre. Disperata, la donna si sparera' ad un fianco, ferendosi gravemente. Condotta in ospedale verrà operata d'urgenza. Dopo l'intervento, i medici annunceranno che Nare ha bisogno di un trapianto di fegato per sopravvivere. A quel punto, Alya scoprirà che Kadir e Ozkan potrebbero essere compatibili. Cihan rimprovera' duramente la madre per aver spinto Nare a compiere un gesto cosi estremo a causa delle sue intromissioni. Infine, un uomo cercherà di far finire fuori strada Fikriye, ma l'intervento tempestivo di l eviterà che la donna possa precipitare in un burrone.