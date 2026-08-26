Le anticipazioni delle nuove puntatedella soap turca, Far Away, che saranno trasmesse dal 31 agosto al 4 settembre, annunciano che il ricovero di Fikirye darà il via ad una serie di circostanze che porteranno Alya e Cihan a scoprire che la donna conosce Halis. Nel frattempo, le condizioni di Nare miglioreranno, mentre Demir scoprirà che il bambino di Zerrin non è suo. Infine, Alya non reagire molto bene quando Sadakat la caccera dalla villa.

Alya scopre il segreto di Fikirye

Dopo essere stata salvata da Hasan da morte certa, Fikirye verrà portata in ospedale.

Lì, incontrerà Alya che le chiederà spiegazioni su cosa è accaduto. Non volendo raccontare la verità, la donna mentira, dicendo alla figlia di non ricordare nulla. Nel frattempo, Alya scoprirà che la madre porta con sé una foto di lei con Boran e Deniz. Più tardi, Fikirye verrà dimessa e lascerà l'ospedale, dimenticando una borsetta che verrà consegnata ad Alya da un'infermiera. All'interno, la donna troverà una foto della madre con Halis.

Ozkan non sta bene

Nare riuscirà a superare con successo l'intervento per il trapianto di fegato, al contrario di Ozkan, le cui condizioni non saranno buone. Al risveglio, la donna chiederà spiegazioni ai suoi familiari, riuscendo a sapere da Cihan chi è il suo donatore.

Alya scoprirà insieme a Cihan che Fikirye conosce molto bene Halis e gli ha mostrato una foto di Boran. Dedideroso di vendetta, l'uomo condividerà la notizia con Kaya per poi decidere con i suoi uomini di punire Halis e trovare il vero assassino di Boran. Per arrivare al suo intento, Cihan deciderà di farsi arrestare per costringere Halis a parlare. Alya non sara d'accordo e cercherà di fargli cambiare idea ma senza successo.

Zerrin è incinta

Zerrin avrà la nausea in auto e Demir inizierà a sospettare che sia incinta. Più tardi, la donna farà un test di gravidanza che lo confermerà. Demir lo verrà a sapere e le chiederà spiegazioni. A quel punto, la donna gli rivelerà che non è lui ol padre.

Le condizioni di salute di Fikirye si aggraveranno, tanto che Hasan deciderà di riportarla in ospedale.

Nel frattempo, Sadakat scoprirà che Mine è incinta, mentre Nare promettera ad Ozkan di lasciare Sahin.

Mine raccontera a Sadakat che Alya è in combutta con dua madre. Convinto che la donna abbia partecipato all'omicidio del figlio, la caccera di casa. Prima di andarsene però Alya darà fuoco al cancello della villa per riabbracciare suo figlio. In carcere, Halis confessera a Cihan di aver rivelato a Nadir dov'era Boran senza ammettere di essere il mandante dell'omicidio. Ecmel invece neghera ogni cosa.